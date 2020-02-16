Лето в конце зимы. Клубный чемпионат мира по пляжному футболу завершился в Москве

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Клубный чемпионат мира по пляжному футболу второй год подряд прошел в Москве во дворце спорта "Мегаспорт". Победителем стала португальская "Брага", которая в финале обыграла российский "Спартак" (8:3), а "Локомотив" занял третье место, выиграв у японского "Токио Верди" (6:2). Российская столица провела турнир на должном уровне в прошлом году, победителем также стала "Брага", но в этом году Москва сделала серьезный скачок вперед в плане организации. "Зрители получили удовольствие от матчей, отличная организация. Участие Москомспорта изменило уровень организации турнира по сравнению с прошлым годом, он стал выше, мы видим серьезный прогресс", - заявил ТАСС заместитель вице-президента Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) Габино Реналес. Организацию турнира также отметил президент Московской федерации футбола Сергей Анохин, который поблагодарил РЖД и Департамент спорта Москвы за оказанную помощь.

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Зрители увидели большое количество голов, удары через себя и другие эффектные приемы в исполнении футболистов, танцы от красивых девушек из группы поддержки. "Традиционно Москва показала себя замечательным организатором соревнований такого уровня. Конечно, тот футбол, который показали команды, те красивые матчи останутся в памяти болельщиков надолго", - заявил ТАСС главный тренер сборной России Михаил Лихачев. Нельзя не отметить быстроту работы организаторов, которые имели всего лишь два дня до старта турнира, чтобы подготовить арену к проведению матчей по пляжному футболу, для создания поля понадобилось около 500 тонн песка. Турнир привлек внимание москвичей, еще до начала турнира было продано более 13 тыс. билетов. Неудивительно, что большинство зрителей посещали матчи "Локомотива" и "Спартака", а в очном полуфинале, где сильнее оказались красно-белые (3:1), болельщики создали атмосферу настоящего московского дерби на большом футболе с кричалками и баннерами. Большое количество фанатов "Спартака" и обычных поклонников команды посетили и финал турнира. Как сообщил Реналес ТАСС, около 8 тыс. зрителей присутствовало на арене, при этом билеты во время всего турнира реализовывались только на нижний ярус при вместимости "Мегаспорта" в 14 тыс. человек. Москва может стать местом проведения турнира и в следующем году, еще на пресс-конференции, посвященной началу клубного чемпионата мира, Реналес подчеркнул, что BSWW намерена и дальше проводить турниры в российской столице. Мнение функционера не изменилось и после окончания соревнований: "Россия входит в тройку лучших сборных мира вместе с Бразилией и Португалией, так что есть отличные шансы, чтобы принять следующий турнир". Реналес подчеркнул, что Российский футбольный союз (РФС) "является достаточно сильной организацией, они много помогают пляжному футболу". Однако Анохин отметил, что турниру не хватает участия лучших команд по спортивному принципу. "Этот турнир - коммерческий, не все сильнейшие команды мира принимали в нем участие, а именно чемпион России и обладатель кубка страны петербургский "Кристалл", а также ряд европейских команд. Поэтому назвать его чемпионатом мира среди клубов со спортивной точки зрения нельзя. Я бы хотел переговорить с организаторами и в будущем приглашать самые лучшие и топовые коллективы по спортивному принципу", - заявил собеседник ТАСС. Разгром "Спартака" Единственный момент, который мог расстроить российских зрителей, - это разгромное поражение "Спартака" в финале турнира, оно было отчасти заслуженным и отчасти от невезения. "У "Спартака" был очень энергозатратный полуфинал, "Брага" реализовала все свои моменты, которые у нее были, а "Спартак" чаще попадал в штанги, чем в створ ворот. Счет достаточно крупный, но я бы не сказал, что у "Спартака" не было шансов, но футбол всегда достаточно справедлив", - сделал такие выводы Лихачев. Анохин же заявил, что "Брага" одержала заслуженную победу, "португальцы, безусловно, оказались сильнее нашего "Спартака".

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Вратарь красно-белых Павел Баженов обратил внимание журналистов на то, что команде не повезло во многих эпизодах: "У нас столько штанг было, а у них после чуть ли не каждого удара - гол, так что нам отчасти не повезло". Также голкипер поблагодарил болельщиков за отличную поддержку, каждый из футболистов понимал, "что возможность сыграть еще раз при таком количестве болельщиков была, возможно, раз в жизни". Матч получился "игрой в одну калитку". "Спартак" пропустил три мяча уже в первом периоде, во многом лишив себя шансов на победу. Надежда появилась после после гола Мохаммада Ахмадзаде, однако вскоре "Брага" забила пятый мяч и практически нивелировала все шансы красно-белых на успех. Удаление футболиста гостей Бруно также не помогло "Спартаку" найти силы отквитать все пропущенные мячи, и в итоге игра завершилась разгромной победой португальской команды. После матча футболисты "Спартака" подошли к трибуне фанатов и исполнили вместе с ними известную спартаковскую кричалку "Один за всех, и все за одного". Перед финальной встречей "Локомотив" исправился за поражение в группе от "Токио Верди" (3:6) и уверенно обыграл японскую команду в матче за третье место. "Бронза клубного чемпионата мира - достойный результат. Мы можем расти, у нашей команды есть потенциал, и сейчас мы заняли свое место, все объективно. Дадим время на отдых ребятам, потому что мы усердно готовились к клубному чемпионату мира", - поделился своим мнением с журналистами главный тренер "Локомотива" Александр Елизаров. Кандидаты в сборную не сыграли ярко Церемонию награждения проводили Реналес, председатель правления "Локомотива" Игорь Погодин, а также генеральный секретарь РФС Александр Алаев. Болельщики встретили победителей и призеров овациями. Команды показывали яркий футбол на протяжении всего турнира и заслужили громкие аплодисменты.

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