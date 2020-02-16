Вопреки всему. Логинов завоевал вторую медаль чемпионата мира по биатлону

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 16 февраля. /ТАСС/. Александр Логинов принес сборной России вторую медаль на чемпионате мира по биатлону: вслед за золотой наградой в спринте он стал обладателем бронзы в гонке преследования. Результат сенсационный, если учитывать, что к турниру российская команда подошла с рекордной серией гонок без медалей.

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При этом Логинов вынужден бороться с соперниками не только на трассе, но и в медийном пространстве, которое после его победы наполнилось высказываниями в адрес российского биатлониста. Он по сей день вынужден расплачиваться за допинговое нарушение шестилетней давности. В воскресенье шумиха вокруг его победы немного поутихла, даже олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бё оказался не столь критичен в своих высказываниях относительно Логинова. Но это может быть связано с тем, что в гонке преследования соперник норвежца оказался позади. Сложно сказать, какое бы заявление сделал Бё, не допусти Логинов промах на последней, четвертой стрельбе. На рубеж российский биатлонист приехал лидером гонки, так что чистая стрельба гарантировала бы ему вторую золотую медаль чемпионата мира. Позитив Логинова Памятуя о травле, которая началась после завершения срока дисквалификации, Логинов на время чемпионата мира решил не общаться с журналистами. Так же он поступил и на прошлогоднем турнире. Однако от обязательного участия в пресс-конференциях призеров турнира он отказаться не может, поэтому в воскресенье ему вновь пришлось отвечать на вопросы, связанные с его допинговым прошлым.

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"Меня очень сильно в этом плане спасает жена, которая присылает мне каждый час по три-четыре видео нашего ребенка. Поэтому у меня только позитив, я спокойно могу концентрироваться на гонках, - сказал Логинов. - Не могу все рассказать, как еще меня поддерживает жена, все-таки секреты должны оставаться. Но от нее много исходит позитива, она поддерживает меня, чтобы настроение у меня было хорошее". Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев призвал Логинова не обращать внимания на критику. "Как сказала сейчас моя дочь, это третье место с толикой сожаления, поскольку Саша шел на золото, если бы не один промах, повторилась бы вчерашняя история, но я еще утром сказал, что сегодня мы поедем на церемонию награждения. А что касается критиков Логинова, то на них лучше вообще не обращать внимания, вот у меня этих критиков полная страна. Но какой от них толк? Они только и могут, что критиковать, вместо того, чтобы помочь", - сказал Драчев. Отметил успехи Логинова на чемпионате мира и министр спорта России Олег Матыцин. "Я очень рад этому успеху. Очень сложному и на фоне, скажем так, не совсем справедливого отношения к нашим спортсменам. Это вдвойне приятно, и мы вдвойне гордимся такими успехами", - сказал он.

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В субботу после победной гонки Логинов заявил, что готов разъяснить все спорные моменты любому из соперников в частной беседе и даже пригласил всех к себе домой. Бё, который в субботу заявил, что Логинова не должно быть на чемпионате мира, подобрел и ответил согласием. "Сейчас ему тяжело, поскольку, как и все остальные спортсмены, он чист, но когда он побеждает, все думают о допинге. Считаю, что он хороший спортсмен, и если бы у него не было этой допинговый истории, он мог бы быть номером один в мире, что он и показал вчера", - добавил норвежец. "Если он пригласил всю биатлонную семью, хочется верить, что он с супругой купил большой дом. Конечно, мы готовы приехать и выпить с Александром по чашке чая, это было бы отлично, - сказал норвежец. - Мы должны попробовать жить в духе честной игры и делать все необходимое для борьбы за чистоту спорта, считаю, Александр сейчас тоже борется за чистый спорт". Неожиданные результаты Золотую медаль в мужской гонке преследования завоевал француз Эмильен Жаклен. Его победа продолжила серию неожиданных результатов на чемпионате мира в Антхольце. Для француза эта медаль чемпионата мира стала первой в карьере, до этого на пьедестал почета он попадал только на этапах Кубка мира. Другие российские биатлонисты в итоговом положении высоко не поднялись: Евгений Гараничев стал 34-м, Никита Поршнев - 39-м, Матвей Елисеев - 55-м.

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