Сочи в золотом. Россияне выиграли медальный зачет чемпионата мира по санному спорту

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Чемпионат мира по санному спорту, который в воскресенье завершился в Сочи, должен надолго запомниться спортсменам, зрителям и официальным лицам. Президент Международной федерации санного спорта (FIL) Йозеф Фендт назвал это мировое первенство одним из лучших в истории.

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Чемпионат мира стартовал 14 февраля тремя спринтерскими гонками, в субботу были разыграны медали в соревнованиях экипажей саней-двоек, в воскресенье прошли соревнования мужчин-одиночников. Завершился турнир вечером воскресенья командной гонкой. Сборная России впервые в истории одержала победу в общекомандном зачете, завоевав восемь наград. На счету российских спортсменов пять золотых, две серебряные и одна бронзовая медали. Только в двух гонках (экипажей-двоек у мужчин и эстафете) россияне не смогли победить. Вторыми стали немцы (2-1-2), третьими - австрийцы (0-2-1). "Мы все удовлетворены этим прекрасным мероприятием, это был великолепный чемпионат мира, - отметил в беседе с журналистами Фендт. - Мы ожидали очень хороших результатов от российской команды, но не таких высоких, я желаю всего наилучшего этой команде. Сочинский лед находится в очень хорошем состоянии, я слышал от всех тренеров и спортсменов, что они им очень довольны, я могу назвать этот чемпионат мира одним из лучших".

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"Сейчас нашей главной задачей было успешное проведение турнира, - сказала президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт. - И я считаю, что мы с ней справились, потому что у нас отличная организация соревнований, лед на трассе был в идеальном состоянии благодаря айс-мастерам, которые круглосуточно над ним колдовали. У нас была отличная фан-зона, все веселились и танцевали, дети катались на санках. Даже мой сын, увидев все это, захотел сегодня стать саночником". Глава ФССР надеется, что этот чемпионат мира даст мощный толчок развитию санного спорта в России. "Йозеф Фендт лично поблагодарил меня за проведение этого чемпионата и отметил его отличную организацию, он сказал, что все спортсмены довольны. Я очень рада, что у меня есть такая хорошая команда, которая сделала очень много кропотливой работы, чтобы чемпионат мира состоялся", - заметила Гарт. Прививка от эйфории Сборная России была очень близка к тому, чтобы завоевать на чемпионате мира в Сочи шестую золотую награду. Однако неудача в командной гонке, когда обладательница двух наград высшего достоинства ЧМ-2020 Екатерина Катникова грубо ошиблась при передаче эстафеты, лишила россиян возможности увеличить свой золотой запас. Несмотря на провал в командной гонке, главный тренер сборной России Сергей Чудинов назвал выступление команды в Сочи отличным и лучшим в истории. "Однозначно виден результат проделанной работы, система отлично выстроена, отличный коллектив, прекрасная атмосфера. Естественно, мы знаем, над чем нам нужно работать, потому что некоторые ребята не удовлетворены своими результатами", - подчеркнул главный тренер.

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