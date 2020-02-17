Футболист "Сельты" Аспас после матча с "Реалом" отметил эффективную игру Смолова

ТАСС, 17 февраля. Российский футболист "Сельты" Федор Смолов хорошо реализует моменты, которые создают ему партнеры. Такое мнение высказал нападающий испанского клуба Яго Аспас после матча национального чемпионата против мадридского "Реала", его комментарий приводит издание Moiceleste .

Смолов заявил, что доволен первым голом за "Сельту" и результатом матча с "Реалом"

"Сельта" на выезде сыграла вничью с "Реалом" в матче 24-го тура чемпионата Испании со счетом 2:2. Арендованный зимой у московского "Локомотива" нападающий команды из Виго забил первый мяч после смены клуба, отличившись на седьмой минуте игры с передачи Аспаса. Смолов провел на поле 70 минут, после чего был заменен.

"Мы очень хорошо боролись, после забитого гола нам пришлось скорректировать схему до 5-4-1 в обороне. Когда "Реала" забил второй мяч, мы внесли тактические изменения и поверили в себя. Футбол должен нам кое-что за те матчи, в которых мы хорошо поработали и ничего не добились", - отметил Аспас.

"У Смолова много забитых мячей. Нужно дать ему пас в свободную зону, и он забьет", - добавил Аспас.

"Сельта" занимает 17-е место в таблице национального первенства, имея в активе 21 очко. В следующем туре "Сельта" примет "Леганес" 22 февраля.