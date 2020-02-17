Путин отметил великолепную физическую подготовку российских саночников на ЧМ в Сочи

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил российских саночников Романа Репилова, Екатерину Катникову, Александра Денисьева и Владислава Антонова с золотыми медалями на прошедшем 14-16 февраля чемпионате мира по санному спорту в Сочи. Телеграммы опубликованы в понедельник на сайте Кремля.

"Вы уверенно продемонстрировали великолепную физическую подготовку, целеустремленность и волю, по праву заслужили высокое звание чемпионки мира, - отметил Путин в телеграмме Катниковой. - Этот триумф - Ваше значимое личное достижение и весомый, поистине золотой вклад в копилку российской сборной".

В поздравлении Репилову президент подчеркнул, что спортсмен ответственно подошел к поставленным задачам, много и напряженно тренировался. Кроме того, глава государства отметил, что Денисьев и Антонов блестяще открыли домашний чемпионат и достойно выдержали жесточайшую конкуренцию.

Сборная России победила в общекомандном зачете на чемпионате мира по санному спорту, завоевав восемь наград. На счету российских спортсменов - пять золотых, две серебряные и одна бронзовая медали. Только в двух гонках (экипажей-двоек у мужчин и в эстафете) россияне не смогли победить.

В мужском спринте первое место занял Роман Репилов, в женском - Екатерина Катникова. В одиночных санях они также оказались победителями. В спринтерской гонке в соревновании двоек лучшими стали Александр Денисьев и Владислав Антонов.