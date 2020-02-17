Болельщики получат более 1 млн билетов на Евро-2020 через приложение на смартфоне

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Футбольные болельщики получат больше миллиона электронных билетов чемпионата Европы 2020 года, которыми можно будет воспользоваться через специальное мобильное приложение. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Приложением смогут воспользоваться те, кто приобрел билеты на Евро-2020 в декабре и на более поздних этапах продажи. Для установки на мобильных телефонах приложение будет доступно в мае 2020 года. По мнению УЕФА, данная система позволит эффективнее бороться со спекулянтами. Впервые подобная система была использована летом 2019 года перед финальными играми Лиги наций, когда более 110 тыс. билетов были получены через данное приложение.