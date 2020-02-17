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Евро-2020

Болельщики получат более 1 млн билетов на Евро-2020 через приложение на смартфоне

Приложением смогут воспользоваться те, кто приобрел билеты в декабре 2019 года и на более поздних этапах продажи
Болельщики сборной России по футолу Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Болельщики сборной России по футолу
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Футбольные болельщики получат больше миллиона электронных билетов чемпионата Европы 2020 года, которыми можно будет воспользоваться через специальное мобильное приложение. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Приложением смогут воспользоваться те, кто приобрел билеты на Евро-2020 в декабре и на более поздних этапах продажи. Для установки на мобильных телефонах приложение будет доступно в мае 2020 года. По мнению УЕФА, данная система позволит эффективнее бороться со спекулянтами. Впервые подобная система была использована летом 2019 года перед финальными играми Лиги наций, когда более 110 тыс. билетов были получены через данное приложение.

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Ранее пресс-служба УЕФА сообщала, что болельщики подали рекордные 28,3 млн заявок на покупку билетов на матчи Евро-2020, что вдвое превышает данный показатель предыдущего чемпионата Европы. 64% заявок поступило от болельщиков из стран, принимающих турнир. Более половины запросов поданы на билеты самой низкой ценовой категории. На финал, который пройдет 12 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, подано более 700 тыс. заявок.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

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Евро-2020
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