Лыжник Устюгов не выступит в оставшихся этапах "Ски Тура" из-за простуды

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов не сможет продолжить выступление в многодневной гонке "Ски Тур" из-за простуды. Об этом ТАСС во вторник сообщила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

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"Ски Тур" является этапом Кубка мира. После первых двух гонок российский лыжник занимал 21-е место в общем зачете "Ски Тура". В понедельник из-за простуды снялась с соревнований российская лыжница Наталья Непряева.

"Сергей прекращает выступление на "Ски Туре", у него простуда", - сказала Вяльбе.

27-летний Устюгов является двукратным чемпионом мира, также в его активе четыре серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств. В сезоне-2016/17 он стал победителем многодневки "Тур де Ски".

"Ски Тур" завершится 23 февраля в норвежском Тронхейме.