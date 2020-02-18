Устюгов подал иск в гражданский суд, чтобы "IBU прекратил "охотиться" на него

IBU открыл повторное расследование в отношении Устюгова на основе данных его биологического паспорта, что ставит под угрозу победу биатлониста в масс-старте на Олимпиаде-2010. Первое расследование проводилось в 2017-2018 годах, по нему он был оправдан. 13 февраля глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил ТАСС, что Устюгов подал в государственный суд Австрии иск к IBU.

"Мои адвокаты, если честно, в шоке от происходящего, это противоречит основам права, понимаете, нельзя пересмотреть уже принятые решения, если нет новых доказательств, - сказал Устюгов. - Поэтому, учитывая поведение IBU, я вынужден обратиться в государственный суд, чтобы обязать их исполнять принятые же ранее решения. Только потому, что там находится штаб-квартира организации, суд австрийский, говорят, это первый случай, когда спортсмен идет в государственный суд. В истории биатлона это совершенно точно прецедент, может быть, это приведет IBU в чувство и они прекратят охоту на меня".

Также Устюгов решением IBU от 13 февраля был признан виновным в употреблении запрещенного вещества оксандролона. Результаты спортсмена с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, на этот период приходится его победа на Олимпиаде в Сочи в составе российской эстафетной четверки. У спортсмена есть 21 день на то, чтобы обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) с апелляцией. Если CAS не примет сторону Устюгова, то он лишится золотой медали Олимпиады в Сочи вместе с партнерами по команде Антоном Шипулиным, Дмитрием Малышко и Алексеем Волковым, а сборная России потеряет победу в неофициальном общекомандном зачете Игр.