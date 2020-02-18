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Зимние олимпийские виды спорта

Устюгов подал иск в гражданский суд, чтобы "IBU прекратил "охотиться" на него

По словам адвокатов, решение IBU противоречит основам права
Евгений Устюгов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Евгений Устюгов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Россиянин Евгений Устюгов обратился в гражданский суд Австрии, чтобы пресечь нападки в свой адрес со стороны Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом Устюгов сообщил в интервью ТАСС.

IBU открыл повторное расследование в отношении Устюгова на основе данных его биологического паспорта, что ставит под угрозу победу биатлониста в масс-старте на Олимпиаде-2010. Первое расследование проводилось в 2017-2018 годах, по нему он был оправдан. 13 февраля глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил ТАСС, что Устюгов подал в государственный суд Австрии иск к IBU.

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"Мои адвокаты, если честно, в шоке от происходящего, это противоречит основам права, понимаете, нельзя пересмотреть уже принятые решения, если нет новых доказательств, - сказал Устюгов. - Поэтому, учитывая поведение IBU, я вынужден обратиться в государственный суд, чтобы обязать их исполнять принятые же ранее решения. Только потому, что там находится штаб-квартира организации, суд австрийский, говорят, это первый случай, когда спортсмен идет в государственный суд. В истории биатлона это совершенно точно прецедент, может быть, это приведет IBU в чувство и они прекратят охоту на меня".

Также Устюгов решением IBU от 13 февраля был признан виновным в употреблении запрещенного вещества оксандролона. Результаты спортсмена с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, на этот период приходится его победа на Олимпиаде в Сочи в составе российской эстафетной четверки. У спортсмена есть 21 день на то, чтобы обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) с апелляцией. Если CAS не примет сторону Устюгова, то он лишится золотой медали Олимпиады в Сочи вместе с партнерами по команде Антоном Шипулиным, Дмитрием Малышко и Алексеем Волковым, а сборная России потеряет победу в неофициальном общекомандном зачете Игр.

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