Саночник Павличенко не испытывает разочарования из-за отсутствия медалей на ЧМ в Сочи

На чемпионате мира, который проходил в Сочи с 14 по 16 февраля, Павличенко, занимающий третье место в общем зачете Кубка мира, стал 11-м в спринте и седьмым в личной гонке. Победу в обеих гонках одержал Репилов.

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Первый в истории российского санного спорта двукратный чемпион мира Семен Павличенко не испытывает разочарования от того, что не сумел стать призером домашнего мирового первенства. Как рассказал Павличенко ТАСС, радость от того, что все личное золото Сочи выиграл его соотечественник Роман Репилов, затмевает его личные переживания.

"Никакого разочарования у меня после этого чемпионата мира нет, победил сильнейший, - считает Павличенко. - Сегодня выиграл Роман, завтра я, послезавтра кто-то другой. Но я очень рад, что на чемпионате мира победил именно мой соотечественник. Только обидно, что нам в этом сезоне не удалось постоять вместе на пьедестале почета".

"Это в легкой атлетике все зависит только от физического состояния спортсмена, Усэйн Болт взял шиповки и побежал к первому месту, - продолжил собеседник ТАСС. - В санном спорте успех зависит от целого ряда факторов, в том числе от правильно настроенного инвентаря. Возможно, у меня что-то не так было с санями, а может - что-то с головой, эмоционально не очень хорошо подошел. Может, это связано с тем, что я сделал здесь очень много тренировочных заездов, после чего даже чуть-чуть подустал".

Павличенко не стал скрывать, что хотел выступить на домашнем чемпионате мира лучше. "Но, видимо, неправильно что-то сделал во время подготовки. Все это мы проанализируем к следующему этапу Кубка мира, который уже в ближайшую субботу стартует в Винтерберге, и он уже покажет, сумел ли я найти проблему", - считает саночник.

"Если говорить про езду на сочинской трассе, то, в принципе, я нормально ехал. К чемпионату мира я себя подвел хорошо, физически я был готов просто сумасшедше, о чем свидетельствует установленный мною рекорд трассы в стартовом разгоне. Что касается езды, то я всегда стараюсь ехать на грани. На грани рекорда и грани провала одновременно", - заключил собеседник ТАСС.