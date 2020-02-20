УЕФА получил рекордное количество заявок на волонтерство во время ЧЕ-2020

Максимов уточнил ТАСС, что всего во время турнира в городе будет работать два типа волонтеров - городские и волонтеры УЕФА. Городские волонтеры будут сопровождать болельщиков на объектах инфраструктуры Петербурга - на вокзалах, в аэропорту Пулково, улицах, площадях и других объектах. Волонтеры УЕФА будут работать с командами, представителями ассоциации, а также обслуживать болельщиков у "последней мили" - непосредственно перед входом на стадион.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил рекордное количество заявок (37 тысяч) от желающих стать волонтерами во время чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщил руководитель волонтерской программы оргкомитета российской части турнира Александр Максимов.

Более 10 тысяч человек подали заявки на волонтерство во время ЧЕ-2020 в Санкт-Петербурге

"5,8 тыс. заявок мы получили во время нашей заявочной кампании, это второй результат среди всех городов-организаторов: на первом месте Баку, на втором - Санкт-Петербург, на третьем месте Лондон. Всего УЕФА получил 37 тыс. заявок, и это рекорд среди всех чемпионатов Европы по футболу", - сказал Максимов. Он добавил, что всего для работы в Санкт-Петербурге во время матчей будет отобрано из 5,8 тыс. заявок 1,2 тыс. человек.

Городскими волонтерами в Петербурге, как сообщалось ранее, изъявили желание стать более 10,1 тыс. человек. Из них отберут 1,5 тыс. человек для работы на объектах инфраструктуры города.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Помимо Санкт-Петербурга матчи турнира примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.