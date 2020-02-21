Все начиналось с натурбана. Как появился родоначальник бобслея, саней и скелетона

В программу зимних Олимпийских игр входят сразу три вида спорта, подразумевающих скоростной спуск с горы по специальной трассе, — это сани, бобслей и скелетон. Все эти дисциплины возникли благодаря старинной народной забаве, которая со временем переросла в спортивные соревнования. Турниры по спуску с горы по естественной трассе проходят до сих пор, это отдельный вид спорта — натурбан, который сейчас оказался в тени своих более удачливых потомков. Катались в гости Главной предпосылкой возникновения натурбана стали зимние дороги горной Швейцарии. Именно там местные жители придумали передвигаться между деревнями на санях. Сначала просто ездили в гости, но потом придумали соревноваться — кто доедет до другой деревни быстрее остальных, начали засекать время. Данью традициям тех времен стали современные трассы для натурбана, которые делаются максимально похожими на обычную дорогу в горах — широкую, извилистую, с большим количеством поворотов.

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"Сейчас создание трассы для натурбана, конечно, более сложный процесс, чем тогда, — поясняет главный тренер сборной России Андрей Кныр. — Нужно найти подходящий участок в горах, чтобы там разместить соответствующую параметрам трассу с большими и открытыми поворотами. Например, перепад высоты по правилам в среднем не должен составлять более 12%, контруклоны на виражах не должны составлять более 1–2%". Длина трассы для натурбана — от 750 до 1000 метров, ширина — не менее трех метров на прямых участках и не менее пяти метров на виражах. Трасса обязательно огорожена досками, иногда вместо них используют пластик. Процесс подготовки трассы немного напоминает заливку обычной ледяной горки. В последние годы проведение тренировок и соревнований по всему миру затрудняется из-за теплой погоды. Использование искусственного снега при создании трассы допускается правилами, но даже в таком случае необходима морозная погода для того, чтобы ледяное полотно не таяло. "Сначала основа, ложе трассы, промазывается снежной кашей, которая должна хорошо промерзнуть, схватиться. Тут для трассы просто необходимы минусовые температуры. Сверху накладываются следующие слои, которые тщательно пробрызгиваются водой, потом дополнительно проливаются, — рассказывает Кныр. — При создании трассы используется снег, но мы катаемся именно по жесткой ледяной структуре". "Для международных соревнований подушка льда должна составлять не менее 15−20 см. Дело в том, что спортсмен управляет санями с помощью ботинок с шипами, лед ими снимается, так что должен быть его запас", — пояснил тренер сборной. Экипировка спортсменов Наиболее близким натурбану видом спорта кажутся сани, но на деле между ними огромные различия. Причем дело не только в трассах, но и в экипировке. Для санного спорта важным фактором является хорошая обтекаемость воздухом саней и спортсмена, чтобы добиться наивысшей скорости во время полета по ледяному желобу. Натурбан отличается тем, что для управления санями и прохождения виражей спортсмен вынужден довольно динамично двигаться.

Описание Сани для натурбана © Сергей Савостьянов/ТАСС

"У саночников на ногах специальные чулки - калипсо, мы же в таких проехать нашу трассу просто не сможем. Натурбан не заходит на борт, наша трасса — плоскостное сооружение, поэтому у нас на ногах ботинки с шипами. Это то, чем саночник регулирует свою скорость на трассе — притормаживает, входит в повороты. У нас разные перчатки. Для натурбана шипы на них крепятся на внешней стороне ладони, а у саночников — на пальцах", — рассказал Кныр. И сани, и натурбан — экстремальные дисциплины, поэтому минимальная защитная экипировка у спортсменов в наличии. В первую очередь это шлем на голове и защитные очки. "Спортсмены-натурбанисты используют горнолыжные шлемы и очки. У санного спорта — шлем особенного дизайна, разработанного специально для их дисциплины, чтобы улучшить обтекаемость. Мы же постоянно двигаемся на трассе, саночные шлемы и маски нам не подходят, — рассказал тренер сборной России. — Для молодых у нас обязательна защита голени — такой пластиковый щиток для голеностопа, который оберегает ногу. Чаще всего в натурбане страдает именно голеностоп, а этот щиток спасет при средних ударах, поэтому для юниоров такая защита обязательна". Руль и отбойник Самые большие различия — в санях. Они отличаются и внешним видом, и техническими характеристиками. Даже полозья для них делают по-разному. Для натурбана полозья конструируют из пластика и металла, а вот в санном спорте катаются на цельнометалических лезвиях. Сделано это из-за разной заточки полозьев, которая нужна спортсменам. "Санный спорт, по нашему восприятию, катается на тупых санях, практически не заточенных. А они смотрят с удивлением на нас, потому что у натурбана лезвия такие, что можно бриться человеку, — рассказывает Андрей Кныр. — Полозья должны в больших плоскостных поворотах удерживать сани, и если полозья будут недостаточно заточены, то спортсмен улетит в борта. При вхождении в поворот спортсмен противодействует центробежной силе, острые полозья помогают скользить именно по радиусу".

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Спортсмены в санном спорте и натурбане развивают на трассе серьезные скорости. По этому показателю лидируют саночники — у них скорость доходит до 130−140 км/ч, в то время как натурбанисты соревнуются при средней скорости 90 км/ч. Отсюда следующее различие — саночники проходят трассу на жестких и легких каркасных санях, а вот у натурбана все устроено хитрее. "У нас в санях есть мягкое сиденье, мы его называем гамак. Спортсмен усаживается в этот гамак, начинает ногами и туловищем управлять санями. Еще у саней для натурбана есть рулевой трос. Натурбанист тянет за трос, благодаря этому приподнимается один из деревянных рогов саней, что облегчает движение и позволяет проехать по правильному полукругу", — рассказал собеседник ТАСС. "Еще у натурбана есть такое приспособление сбоку, наши русские ребята называют его отбойником. Но на самом деле это не для того, чтобы отбиваться от бортов или еще чего-то, это конструкция для защиты пальцев. Она отходит примерно на пять сантиметров от острого полоза, чтобы при тряске или каких-то других ударах пальцы не попали под полоз. Конечно, в истории спорта бывали случаи, когда пальцы просто отрезало. Но и сейчас у неопытных спортсменов бывают очень серьезные порезы", — отметил Кныр. Народный немецкий спорт Наиболее распространен натурбан в немецкоговорящих странах — Германии, Австрии, также в некоторых регионах Италии. Там и сейчас можно увидеть клубные соревнования, дружеские турниры, а не только профессиональный спорт. "В Германии очень много именно саночных клубов, это народный вид спорта. Так сложилось исторически. В России, конечно, сани тоже присутствуют в национальной культуре. Есть даже поговорка "Любишь кататься, люби и саночки возить". Но в нашей стране это изначально скорее народная забава, у нас это превратилось в состязание только в отдельных регионах", — считает тренер сборной России.