Командная игра. Спицов отдал свою палку Большунову и помог ему выиграть этап "Ски Тура"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов завершил масс-старт в рамках многодневной гонки "Ски Тур" триумфальной победой. Однако его успех был бы невозможен без помощи со стороны товарища по национальной сборной.

23-летний Большунов в нынешнем сезоне окончательно и бесповоротно "прописался" в элите мирового лыжного спорта. Впервые он во всеуслышанье заявил о себе на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, где российская лыжная команда выступала в усеченном составе. Фактически в бой была брошена молодежь - безусловно, невероятно талантливая, но пока что "необстрелянная". Впрочем, недостаток опыта не помешал российским лыжникам громко заявить о себе, а Большунову - трехкратным серебряным, а также бронзовым призером Олимпиады. На чемпионате мира следующего года он завоевал четыре серебряные медали, еще раз доказав всем, что способен на многое. В общем зачете Кубка мира сезона-2018/19 Большунов стал вторым, завоевав при этом малый Хрустальный глобус в категории дистанционных видов. Невероятный результат для столь молодого спортсмена, однако по ходу сезона-2019/20 он показал, что прежние успехи не являются его пределом. Сперва - победой на "Тур де Ски", а затем - уверенным промежуточным лидерством в общем зачете Кубка мира.

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Теперь настала пора показать себя на многодневке "Ски Тур", которая проходит впервые в истории. Звание первого победителя элитного турнира весьма почетно, и в четверг Большунов сделал важнейший шаг на пути к нему, выиграв гонку с массового старта. Этот забег не был для россиянина безоблачным, как, впрочем, и вторничный полуфинал спринта, в котором россиянину выйти в финал помешал упавший перед ним норвежец Симен Крюгер. В ходе масс-старта россиянин сломал лыжную палку и допустил падение, но все же сумел довести дело до логичного завершения. Сделал он это не без помощи партнера по сборной. Денис Спицов, видя злоключения Большунова, отдал ему свою палку. Этот поступок стоил ему попадания в десятку сильнейших (Спицов стал лишь 17-м), но вместе с тем позволил Большунову победить и выйти в лидеры общего зачета многодневки, обойдя норвежца Пола Голберга. Удивительная история командной взаимовыручки, которой теперь восторгаются даже норвежские комментаторы. "От счастья не знаешь, куда деться" Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в беседе с корреспондентом ТАСС не скрывала своей радости. "От счастья не знаешь уже, куда деться, - сказала она. - Настолько красивая у Саши сегодня победа. Все было разумно и грамотно, несмотря на то, что палку сломал, молодец". Из-за погодных условий дистанция гонки была незначительно сокращена - с 38 км до 34 км. "Насчет сокращения дистанции, там всего четыре километра, - отметила Вяльбе. - Мы на самом деле не знаем, был бы тот круг лучше или нет. Видите, как погода вносит свои коррективы".