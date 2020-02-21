МОК доверяет Японии в плане подготовки к ОИ-2020 на фоне вспышки коронавируса

ТОКИО, 21 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) доверяет Японии и считает надлежащими ее действия по борьбе с коронавирусом в преддверии летних Олимпийских игр в японской столице. Об этом в пятницу заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"МОК выразил доверие к Японии и счел надлежащими наши действия (по предотвращению распространения вируса - прим. ТАСС). Мы будем продолжать подготовку к Играм, чтобы их проведение было безопасным для гостей и спортсменов. Мы находимся в тесном сотрудничестве с организационным комитетом Олимпиады и администрацией Токио", - сказал он.

В четверг министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като заявил, что японская сторона примет во внимание ситуацию с коронавирусом в свете предстоящей Олимпиады. Председатель организационного комитета "Токио-2020" Ёсиро Мори также подчеркивал, что вопрос отмены или переносов сроков проведения Олимпиады не рассматривается.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии на данный момент составляет 728. Большинство из них - 634 - это пассажиры круизного лайнера Diamond Princess ("Даймонд принсесс"), который уже более двух недель находится на карантине в порту города Иокогама.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число летальных исходов в Китае составило 2236, выздоровели более 18,2 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 74,4 тыс.