20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МОК доверяет Японии в плане подготовки к ОИ-2020 на фоне вспышки коронавируса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране составляет 728

ТОКИО, 21 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) доверяет Японии и считает надлежащими ее действия по борьбе с коронавирусом в преддверии летних Олимпийских игр в японской столице. Об этом в пятницу заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

На эту тему
Япония: незаметно нарастающие зоны карантина

"МОК выразил доверие к Японии и счел надлежащими наши действия (по предотвращению распространения вируса - прим. ТАСС). Мы будем продолжать подготовку к Играм, чтобы их проведение было безопасным для гостей и спортсменов. Мы находимся в тесном сотрудничестве с организационным комитетом Олимпиады и администрацией Токио", - сказал он.

В четверг министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като заявил, что японская сторона примет во внимание ситуацию с коронавирусом в свете предстоящей Олимпиады. Председатель организационного комитета "Токио-2020" Ёсиро Мори также подчеркивал, что вопрос отмены или переносов сроков проведения Олимпиады не рассматривается.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии на данный момент составляет 728. Большинство из них - 634 - это пассажиры круизного лайнера Diamond Princess ("Даймонд принсесс"), который уже более двух недель находится на карантине в порту города Иокогама.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число летальных исходов в Китае составило 2236, выздоровели более 18,2 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 74,4 тыс.

Теги
ЯпонияОлимпиада-2020 в ТокиоРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
НХЛ
Два очка Гусева помогли "Нью-Джерси" победить "Сан-Хосе" в матче НХЛ
Встреча завершилась со счетом 2:1
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС