20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат Европы по натурбану

Призер ЧЕ по натурбану Лаврентьева назвала трассу в Москве самой короткой в ее карьере

Спортсменка заняла на турнире второе место

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Лаврентьева, выигравшая в Москве серебро чемпионата Европы по натурбану, считает трассу, на которой проходили соревнования, самой короткой в своей карьере. Об этом она сообщила ТАСС.

Победительницей стала итальянка Эвелин Ланталер, показавшая результата 11,38 секунды. Лаврентьева уступила лидеру 0,03 секунды. Третье место заняла австрийская спортсменка Тина Унтербергер (+0,04). Из-за теплой московской погоды соревнования у женщин состояли из одного заезда, который проходил на укороченной трассе - 400 м вместо изначальных 1200 м.

На эту тему
Россиянка Лаврентьева стала второй на чемпионате Европы по натурбану

"Я очень довольна своим результатом, мы долго к этому шли и пробовали много материалов, пробовали полозья. К тому же моя физическая форма сейчас уже не настолько оптимальная, так как много лет уже выступаю. Трасса очень короткая из-за погодных условий, поэтому тут очень важен стартовый рывок, который у меня не такой сильный, как у всех остальных. Поэтому прохождение трассы мне, считаю, удалось", - заметила Лаврентьева.

"Погода весьма часто вмешивается в проведение соревнований по натурбану, все-таки у нас старты проходят на естественных трассах. И в Европе тоже бывают переносы турниров, тот же чемпионат мира в Румынии проходил в очень сложных условиях. Но тут чемпионат Европы, переносить некуда, поэтому провели. Трасса в Москве самая короткая в моей жизни, у нас в Кандалакше есть трасса длиной 400 метров, но тут она еще короче", - заключила собеседница ТАСС.

38-летняя Лаврентьева является четырехкратной чемпионкой мира, также на ее счету четыре серебряные и две бронзовые награды мировых первенств. На чемпионатах Европы россиянка шесть раз выигрывала золотые медали. Лаврентьева 11 раз выигрывала Кубок мира по натурбану.

В пятницу также будут разыграны медали чемпионате Европы в мужской личной гонке.

Теги
Чемпионат Европы по натурбану в Москве
Реклама на ТАСС
Чемпионат Европы по натурбану
Россиянка Лаврентьева стала второй на чемпионате Европы по натурбану
Золото выиграла итальянка Эвелин Ланталер, третье место заняла австрийская спортсменка Тина Унтербергер
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС