Призер ЧЕ по натурбану Лаврентьева назвала трассу в Москве самой короткой в ее карьере

Победительницей стала итальянка Эвелин Ланталер, показавшая результата 11,38 секунды. Лаврентьева уступила лидеру 0,03 секунды. Третье место заняла австрийская спортсменка Тина Унтербергер (+0,04). Из-за теплой московской погоды соревнования у женщин состояли из одного заезда, который проходил на укороченной трассе - 400 м вместо изначальных 1200 м.

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Лаврентьева, выигравшая в Москве серебро чемпионата Европы по натурбану, считает трассу, на которой проходили соревнования, самой короткой в своей карьере. Об этом она сообщила ТАСС.

"Я очень довольна своим результатом, мы долго к этому шли и пробовали много материалов, пробовали полозья. К тому же моя физическая форма сейчас уже не настолько оптимальная, так как много лет уже выступаю. Трасса очень короткая из-за погодных условий, поэтому тут очень важен стартовый рывок, который у меня не такой сильный, как у всех остальных. Поэтому прохождение трассы мне, считаю, удалось", - заметила Лаврентьева.

"Погода весьма часто вмешивается в проведение соревнований по натурбану, все-таки у нас старты проходят на естественных трассах. И в Европе тоже бывают переносы турниров, тот же чемпионат мира в Румынии проходил в очень сложных условиях. Но тут чемпионат Европы, переносить некуда, поэтому провели. Трасса в Москве самая короткая в моей жизни, у нас в Кандалакше есть трасса длиной 400 метров, но тут она еще короче", - заключила собеседница ТАСС.

38-летняя Лаврентьева является четырехкратной чемпионкой мира, также на ее счету четыре серебряные и две бронзовые награды мировых первенств. На чемпионатах Европы россиянка шесть раз выигрывала золотые медали. Лаврентьева 11 раз выигрывала Кубок мира по натурбану.

В пятницу также будут разыграны медали чемпионате Европы в мужской личной гонке.