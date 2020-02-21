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Футбол в Испании

Морьентес: Смолову будет трудно достигнуть уровня Мостового в "Сельте"

Бывший форвард сборной Испании отметил, что ему больше нравится игра полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Нападающему "Сельты" Федору Смолову нужно проделать очень большой объем работы, чтобы достичь уровня Александра Мостового, который выступал за испанскую команду с 1996 по 2004 год. Такое мнение журналистам на Кубке легенд в Москве высказал трехкратный победитель Лиги чемпионов испанец Фернандо Морьентес.

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"Сельта" в январе арендовала Смолова у московского "Локомотива" до конца сезона. В матче чемпионата Испании против "Реала" (2:2) Смолов забил дебютный гол за свою новую команду.

"Он стал важным игроком для "Сельты", ему нужно привыкнуть к стране, культуре. Если получится, то пойдет и прогресс, - сказал Морьентес. - Сможет ли он достичь уровня Мостового? Мостовой большую лепту внес в испанский футбол, для достижения его уровня нужно много тренировок".

"Мостовой несравним, и сложно сказать, что Смолов сможет достигнуть его уровня. Но у него впереди много матчей, чтобы забить как можно больше голов. Фанаты "Сельты" очень рады прибытию Смолова", - добавил Морьентес.

Бывший нападающий отметил, что ему больше импонирует полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев, чем Смолов. "Для "Валенсии" он очень важен. Я в восторге от него, ему нужно только полностью восстановиться от травм. Мне Черышев больше нравится, чем Смолов", - заключил Морьентес.

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