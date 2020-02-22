Поршнев и Лазарев стали серебряными призерами ЧЕ по натурбану в Москве в двойках

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены Павел Поршнев и Иван Лазарев заняли второе место в соревновании двоек на чемпионате Европы по натурбану. Турнир проходит в Москве.

Россияне преодолели дистанцию за 11,65 секунды. Первое место заняли итальянцы Патрик и Маттиас Ламбахеры (11,59), бронзовая медаль досталась также представителями Италии Патрику Пигнетеру и Флориану Кларе (11,72).

Россияне Станислав Ковшик и Илья Тарасов стали четвертыми (11,78), Александр Егоров и Петр Попов - пятыми (11,82).

Чемпионат Европы был запланирован на 22-23 февраля, но свои коррективы внесла теплая погода. Соревнования теперь состоят из одного заезда, при этом длина трека была сокращена до минимально разрешенной по правилам Международной федерации санного спорта - 400 м. Обычно длина трассы составляет от 700 м до 1200 м.

Чемпионат Европы завершится в субботу.