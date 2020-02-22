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Чемпионат Европы по натурбану

Россиянин Поршнев рад, что завершил сезон серебром чемпионата Европы по натурбану в Москве

Напарник Поршнева Иван Лазарев считает, что его экипажу не хватило до победы буквально 10 сантиметров

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россиянин Павел Поршнев, выигравший вместе с Иваном Лазаревым в субботу серебряные медали чемпионата Европы на натурбану в санях-двойках, очень доволен тем, что ему с партнером удалось стать вторым на домашней трассе в Москве. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Россияне преодолели дистанцию за 11,65 секунды. Первое место заняли итальянцы Патрик и Маттиас Ламбахеры (11,59), бронзовая медаль досталась также представителями Италии Патрику Пигнетеру и Флориану Кларе (11,72).

"Этот чемпионат Европы заканчивает международный сезон. Ранее прошел финал Кубка мира, где мы в общем зачете также стали вторыми. И серебро чемпионата Европы считаем очень хорошим завершением сезона. Тем более, это случилось дома, в Москве", - заметил Поршнев.

"С учетом того, что трасса была сокращена и количество заездов до одного, результат считаю хорошим, - продолжил собеседник ТАСС. - Многое зависит не только от стартового разгона, но и от второго и третьего поворотов, которые расположены на плоском участке трассы. И достаточно допустить на этих поворотах одну небольшую ошибку, ты сразу покажешь плохой результат".

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Напарник Поршнева Иван Лазарев считает, что его экипажу не хватило до победы буквально 10 сантиметров: "Или 0,03 секунды, что в натурбане очень мало. Соревнования превратились почти в лотерею, поэтому попадание в тройку - это уже очень хороший результат. И очень хорошо, что мы угадали с заменой полозьев, потому что в тренировочном заезде результат был не очень хороший".

Чемпионат Европы по натурбану завершится в субботу в Москве командной гонкой.

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Чемпионат Европы по натурбану в Москве
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