Сборная России заняла третье место на чемпионате Европы по натурбану в командной гонке

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Сборная России в составе Екатерины Лаврентьевой, Александра Егорова и Алексея Мартьянова заняла третье место в командных соревнованиях на чемпионате Европы по натурбану. Турнир завершился в Москве.

Чемпионат Европы был запланирован на 22-23 февраля, но свои коррективы внесла теплая погода. Соревнования теперь состоят из одного заезда, при этом длина трека была сокращена до минимально разрешенной по правилам Международной федерации санного спорта - 400 м. Обычно длина трассы составляет от 700 м до 1200 м.

Чемпионат Европы проходил в Москве с 21 по 22 февраля. Российские спортсмены завоевали на турнире четыре медали (три серебряные и одну бронзовую). Вторые места на турнире заняли Лаврентьева в женской части соревнований, Егоров у мужчин и Павел Поршнев и Иван Лазарев в соревнованиях двоек.