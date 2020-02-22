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Чемпионат Европы по натурбану

Сборная России заняла третье место на чемпионате Европы по натурбану в командной гонке

Первое место завоевали итальянские спортсмены, серебряная награда досталась австрийцам

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Сборная России в составе Екатерины Лаврентьевой, Александра Егорова и Алексея Мартьянова заняла третье место в командных соревнованиях на чемпионате Европы по натурбану. Турнир завершился в Москве.

Россияне преодолели дистанцию за 38,60 секунды. Первое место завоевали итальянские спортсмены (37,91), серебряная награда досталась австрийцам (38,17).

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Чемпионат Европы был запланирован на 22-23 февраля, но свои коррективы внесла теплая погода. Соревнования теперь состоят из одного заезда, при этом длина трека была сокращена до минимально разрешенной по правилам Международной федерации санного спорта - 400 м. Обычно длина трассы составляет от 700 м до 1200 м.

Чемпионат Европы проходил в Москве с 21 по 22 февраля. Российские спортсмены завоевали на турнире четыре медали (три серебряные и одну бронзовую). Вторые места на турнире заняли Лаврентьева в женской части соревнований, Егоров у мужчин и Павел Поршнев и Иван Лазарев в соревнованиях двоек.

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Чемпионат Европы по натурбану в Москве
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