Двукратный призер ЧЕ по натурбану Лаврентьева сообщила, что довольна выступлением в Москве

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Лидер женской сборной России по натурбану Екатерина Лаврентьева, выигравшая на чемпионате Европы в Москве две медали, довольна своим выступлением на заключительном турнире сезона. Об этом она сообщила журналистам.

"Чемпионат Европы мне удался, мы постарались выложиться по полной, но нам немного не хватило в командной гонке, и мы, конечно, расстроились, - призналась Лаврентьева. - Если подводить в целом сезон, то я считаю, что у меня получилось все. Я очень много готовилась, подводилась к главным стартам и сумела выиграть здесь две медали. В личной гонке, правда, чуть-чуть не хватило до золота, но для меня и это победа".

"Жаль, что в соревнования вмешалась погода. В начале недели шел дождь, и мы переживали, что соревнования отменят вообще. Все приложили максимум усилий, чтоб соревнования состоялись", - призналась спортсменка.