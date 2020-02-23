Эксперт: партнеры Овечкина должны помочь ему догнать Гретцки по количеству голов в НХЛ

МОСКВА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин может повторить результат Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов регулярного чемпионата за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ), для этого ему понадобится помощь партнеров. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион 1992 года, бывший нападающий клуба НХЛ "Сент-Луис" Виталий Прохоров.

"Вашингтон" в субботу проиграл "Нью-Джерси" со счетом 2:3. 34-летний Овечкин забросил вторую шайбу команды и стал восьмым игроком в истории НХЛ, кому покорился рубеж в 700 заброшенных шайб. Лидером по этому показателю является Гретцки, на его счету 894 гола.

"Учитывая мастерство Овечкина, он способен догнать Гретцки, а хватит ли у него времени, ответить тяжело. Он и так уже многого достиг, я не думаю, что Саша будет останавливаться, - сказал Прохоров. - Он будет максимально из всего выжимать, партнеры должны ему помогать, и удача должна быть рядом. Главное, чтобы травм не было в конце карьеры, и я от души его поздравляю с нынешним достижением".

Прохоров рассказал об игровых качествах, присущих Овечкину. "Он напористый форвард, форвард от природы, может обыграть один в один, у него хорошая скорость, азарт, стремление. Еще он очень жесткий нападающий в плане силовой борьбы, которую он хорошо знает и понимает", - отметил он.