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НХЛ

Эксперт: переход Ковальчука в "Вашингтон" усилит командную игру клуба

По словам Владимира Плющева, Ковальчук давно не только голеадор, а человек, который может создавать моменты

МОСКВА, 24 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский нападающий Илья Ковальчук, перешедший в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон", должен усилить командную игру своего нового клуба. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

В ночь на понедельник "Монреаль" обменял Ковальчука в "Вашингтон" на право выбора в третьем раунде драфта 2020 года. При этом "Монреаль" сохранит у себя 50% зарплаты Ковальчука. Россиянин 3 января подписал контракт с "Монреалем" до конца сезона на сумму $700 тыс.

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"Думаю, что переход Ильи в "Вашингтон" связан с тем, что, видимо, "Монреаль" остался очень доволен его игрой, и клуб пошел игроку навстречу. Илья же давно говорил, что хочет выиграть Кубок Стэнли, у него уже много регалий, - сказал Плющев. - Его пригласили, чтобы усилить командную игру перед плей-офф. Илья давно не только голеадор, а человек, который может создавать моменты и отдавать, работать на партнеров, и это все будет направлено на результат команды".

В составе "Монреаля" Ковальчук в 22 матчах набрал 13 очков (шесть шайб + семь передач). "В "Монреале" он доказал, что является командным игроком. И в "Вашингтоне" у него есть перспективы, тем более он попадает в комфортные условия, у него давние нормальные отношения с россиянами, это пойдет на благо клубу. В этом коллективе он сможет проявить себя более ярко, и партнеры с ним - еще ярче", - отметил Плющев.

Ковальчук стал пятым россиянином в составе "Вашингтона", в нынешнем сезоне за клуб выступают форварды Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и вратарь Илья Самсонов.

Нынешний сезон 36-летний Ковальчук начинал в составе "Лос-Анджелеса", за который играл с 2018 года. В декабре 2019 года клуб выставил Ковальчука на драфт отказов, после чего игрок в статусе неограниченно свободного агента подписал контракт с "Монреалем". Всего за "Лос-Анджелес" он провел 81 матч в регулярных чемпионатах и набрал 43 очка (19 шайб + 24 передачи).

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