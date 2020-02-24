Ковальчук будет выступать за "Вашингтон" под 17-м номером

ТАСС, 24 февраля. Российский форвард Илья Ковальчук, заключивший контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон", будет выступать за новую команду под 17-м номером. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Ковальчук перешел из "Монреаля" в "Вашингтон" к Овечкину

Поход за Кубком Стэнли. Ковальчук перешел из "Монреаля" в "Вашингтон" к Овечкину

В ночь на понедельник "Монреаль" обменял Ковальчука в "Вашингтон" на право выбора в третьем раунде драфта 2020 года.

Нынешний сезон 36-летний Ковальчук начинал в составе "Лос-Анджелеса". В декабре клуб выставил его на драфт отказов, после чего игрок в статусе неограниченно свободного агента подписал контракт с "Монреалем".

Ковальчук в этом сезоне принял участие в 39 матчах, набрав 22 (9 шайб + 13 передач) очка. Также в НХЛ он выступал за "Нью-Джерси" и "Атланту" (ныне - "Виннипег"). Всего на его счету в регулярных чемпионатах НХЛ 872 (442+430) очка в 919 матчах, в Кубке Стэнли он провел 32 матча и набрал 27 (11+16) очков.

Ковальчук является олимпийским чемпионом 2018 года и бронзовым призером Игр-2002, в его активе две золотые, две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств.