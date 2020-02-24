Агент: "Колорадо" на протяжении нескольких лет пытался приобрести хоккеиста Наместникова

В понедельник 27-летний Наместников был обменян из "Оттавы" в "Колорадо". С 1 июля хоккеист станет неограниченно свободным агентом.

"Влад доволен обменом в "Колорадо", это хороший клуб, который претендует на Кубок Стэнли. Что касается его позиции, то он может играть и в центре, и справа, и слева. "Колорадо" на протяжении нескольких сезонов пытался его выменять, и наконец им удалось совершить сделку. Он готов присоединиться к команде и естественно рад тому, что будет бороться за Кубок Стэнли", - сказал Мильштейн.

Наместников по ходу нынешнего сезона был обменян во второй раз, россиянин начинал регулярный чемпионат в составе "Нью-Йорк Рейнджерс". В нынешнем сезоне НХЛ Наместников провел 56 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 12 результативных передач при показателе полезности "-7". Всего в лиге российский форвард провел 416 матчей, в которых набрал 183 (79+104) очка. С 2014 по 2018 год он выступал за "Тампу".

В составе сборной России Наместников является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года. Участник Кубка мира 2016 года.