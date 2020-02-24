Ковальчук благодарен руководству "Монреаля" за то, что он был обменян именно в "Вашингтон"

В ночь на понедельник "Монреаль" обменял 36-летнего Ковальчука в "Вашингтон" на право выбора в третьем раунде драфта 2020 года. За новую команду нападающий будет играть под 17-м номером.

"Это бизнес, но я ценю все, что "Монреаль" сделал для меня, - сказал Ковальчук. - Марк [Бержевен] мог бы отправить меня куда угодно, я это знаю. Но он спросил меня, и я ответил, что "Вашингтон" будет очень хорошим вариантом для меня. Я со многими здесь знаком и очень рад приехать сюда".

"Я знаю, что [Бержевен] имел более выгодные предложения от других команд. Но он настоящий профессионал, и я ценю то, как он поступил в этой ситуации. Это многое говорит о нем", - добавил Ковальчук.

Нынешний сезон российский хоккеист начинал в составе "Лос-Анджелеса". В декабре клуб выставил его на драфт отказов, после чего игрок в статусе неограниченно свободного агента подписал контракт с "Монреалем". Ковальчук в этом сезоне принял участие в 39 матчах, набрав 22 (9 шайб + 13 передач) очка. Также в НХЛ он выступал за "Нью-Джерси" и "Атланту" (ныне - "Виннипег"), всего на его счету в регулярных чемпионатах НХЛ 872 (442+430) очка в 919 матчах, в Кубке Стэнли он провел 32 матча и набрал 27 (11+16) очков.

Ковальчук является олимпийским чемпионом 2018 года и бронзовым призером Игр-2002, в его активе две золотые, две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств. Ковальчук стал пятым россиянином в составе "Вашингтона". За столичный клуб уже выступают нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, защитник Дмитрий Орлов и вратарь Илья Самсонов.