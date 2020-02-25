20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

VADA не участвует в разбирательстве с боксером Беспутиным

Допинг-тест россиянина после титульного боя в декабре показала положительный результат

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA) не принимает участие в разбирательстве по ситуации с российским боксером Александром Беспутиным. Об этом ТАСС сообщила глава VADA Маргарет Гудман.

На эту тему
Удар по репутации. Непобедимый чемпион мира по боксу Беспутин провалил допинг-тест

Ранее стало известно, что в ближайшее время должна быть вскрыта допинг-проба Б Беспутина. Допинг-тест россиянина после титульного поединка показал положительный результат. Беспутин 1 декабря 2019 года завоевал чемпионский пояс, выиграв у соотечественника Раджаба Бутаева по очкам единогласным решением судей.

"Мы не занимаемся данным вопросом", - сказала Гудман.

На счету Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призером Европейских игр, на чемпионате мира дошел до четвертьфинала. В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank.

Теги
Бокс
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Кандидат в президенты ВФЛА Юрченко обнародовал 14 тезисов своей предвыборной программы
Выборы президента ВФЛА пройдут 28 февраля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС