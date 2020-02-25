VADA не участвует в разбирательстве с боксером Беспутиным

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA) не принимает участие в разбирательстве по ситуации с российским боксером Александром Беспутиным. Об этом ТАСС сообщила глава VADA Маргарет Гудман.

Удар по репутации. Непобедимый чемпион мира по боксу Беспутин провалил допинг-тест

Ранее стало известно, что в ближайшее время должна быть вскрыта допинг-проба Б Беспутина. Допинг-тест россиянина после титульного поединка показал положительный результат. Беспутин 1 декабря 2019 года завоевал чемпионский пояс, выиграв у соотечественника Раджаба Бутаева по очкам единогласным решением судей.

"Мы не занимаемся данным вопросом", - сказала Гудман.

На счету Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призером Европейских игр, на чемпионате мира дошел до четвертьфинала. В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank.