Сорокин: количество заявок на Fan ID на Евро-2020 не должно беспокоить

МОСКВА, 25 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Количество заявок, поданных на получение паспорта болельщика (Fan ID) для посещения матчей чемпионата Европы по футболу в России не должно вызывать беспокойства. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор организационного комитета российской части турнира Алексей Сорокин.

Во вторник в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ ТАСС сообщили о том, что болельщики подали 18 тыс. заявок на получение Fan ID, из них 12 тыс. - от россиян, остальные - от иностранцев. При этом по состоянию на 14 февраля число болельщиков, подавших заявки на покупку билетов на матчи чемпионата Европы, составило 1,8 млн человек. Как ранее заявлял ТАСС Сорокин, на один билет на матч Евро-2020 в Санкт-Петербурге в среднем претендуют 12 человек.

"Количество заявок на получение Fan ID не должно беспокоить, потому что 1,8 млн - это число заявок на билеты, а билетов гораздо меньше, - сказал Сорокин. - На каждый билет в целом очень много заявок, некорректно сравнивать эти цифры. Нужно сравнивать их с количеством реально распространяемых билетов".

"Времени еще много, темпы есть, - отметил гендиректор оргкомитета. - Мы не рассчитывали на то, что все Fan ID сразу разойдутся. Идет планомерное распределение по почте, будет их распределение на территории Российской Федерации, будет достаточное количество центров Fan ID - не только в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге. У нас нет беспокойства по поводу того, что кому-то что-то не достанется".

Этим летом на стадионе "Санкт-Петербург" пройдут три встречи групповой стадии турнира (Бельгия - Россия, 13 июня; Финляндия - Россия, 17 июня; Финляндия - Бельгия, 22 июня), а также один из четвертьфиналов. Вместимость арены во время Евро-2020 составит 61 тыс. зрителей. Таким образом, в общей сложности игры турнира в России с трибун стадиона посмотрят 244 тыс. болельщиков.

Сорокин отметил, что не был удивлен тем, что в тройку иностранных государств с наибольшим числом заявок на получение Fan ID, помимо Финляндии (2,7 тыс. заявок) и Бельгии (430), чьим сборным предстоит сыграть в Санкт-Петербурге, вошла Германия (500). "В прошлый раз [на чемпионате мира 2018 года] у нас в десятку покупателей вошли США, которые не играли. Это нормально, в Германии любят футбол", - добавил собеседник агентства.

О Fan ID и чемпионате Европы

Fan ID - нововведение России как организатора чемпионата мира 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи. В этом году Fan ID будет использоваться на матчах чемпионата Европы в Санкт-Петербурге. Как и во время чемпионата мира, по паспорту болельщика иностранцы смогут въехать в Россию, не оформляя визу.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Игры турнира помимо Санкт-Петербурга примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.