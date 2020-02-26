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Кубок Дэвиса

Матч Кубка Дэвиса между сборными Японии и Эквадора пройдет без зрителей из-за коронавируса

Болельщики, уже купившие билеты на матч, получат возмещение

ТАСС, 26 февраля. Матч квалификационного раунда Кубка Дэвиса между сборными Японии и Эквадора пройдет без зрителей из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Матч пройдет 6-7 марта в японском городе Мики. Болельщики, уже купившие билеты на матч, получат возмещение.

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"Международная федерация тенниса, следуя рекомендациям Агентства спорта Японии и Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, приняла решение провести матч без зрителей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что руководство высшего дивизиона чемпионата Японии по футболу (J1 League) приняло решение отменить все матчи до 15 марта из-за угрозы распространения коронавируса в стране.

К настоящему моменту в Японии было зафиксировано 862 случая заражения коронавирусом. Большинство из них (691) составляют пассажиры и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, который уже более двух недель находится на карантине в порту города Иокогама. Четверо зараженных в Японии скончались.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 37 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране более 2,7 тыс. летальных исходов, выздоровели уже почти 30 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса подбирается к 80 тыс.

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