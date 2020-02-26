ISU надеется, что китайские фигуристы выступят на чемпионате мира в Канаде

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник надеется, что спортсмены из Китая примут участие в чемпионате мира по фигурному катанию в Монреале, несмотря на вспышку коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил ТАСС.
Мировое первенство в Канаде пройдет с 16 по 22 марта.
"Мы надеемся на участие китайских спортсменов в турнире", - сказал он.
Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 37 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.