Глава ОКР Поздняков назвал блестящей карьеру Шараповой

В среду 32-летняя Шарапова объявила о завершении карьеры.

"Могу сказать только слова безусловной благодарности Марии за ее блестящую спортивную карьеру, за то, что она сделала для олимпийского движения. Шарапова является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, была удостоена чести быть знаменосцем олимпийской команды, и об этом всегда будут помнить болельщики российского тенниса да и всего российского спорта. Мы рады, что нам удалось в свое время сотрудничать с этой спортсменкой, и желаем ей всего самого лучшего по окончании карьеры", - сказал Поздняков.

Шарапова является победительницей 36 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, еще три титула она завоевала в парном разряде. Шарапова пять раз выигрывала турниры серии Большого шлема: два раза - Открытый чемпионат Франции (2012, 2014), по одному разу - Открытый чемпионат Австралии (2008), Уимблдон (2004) и Открытый чемпионат США (2006). На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, на церемонии открытия которых она была знаменосцем сборной России, спортсменка завоевала серебряную медаль.