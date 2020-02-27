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Зимние олимпийские виды спорта

Непряева и Большунов вошли в состав сборной России на этап КМ по лыжным гонкам в Лахти

Этап пройдет с 29 февраля по 1 марта
Александр Большунов EPA-EFE/KIMMO BRANDT
Описание
Александр Большунов
© EPA-EFE/KIMMO BRANDT

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в своем аккаунте в Instagram опубликовала в "сториз" состав национальной команды на этап Кубка мира, который состоится в финском Лахти.

Этап Кубка мира в Лахти пройдет с 29 февраля по 1 марта. В мужскую команду вошли лидер общего зачета Кубка мира Александр Большунов, а также Евгений Белов, Александр Бессмертных, Илья Семиков, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Андрей Собакарев.

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В состав женской команды включены Наталья Непряева, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Анна Нечаевская, Яна Кирпиченко.

Ранее Непряева отказалась от участия в многодневке "Ски Тур" из-за простуды. Россиянка является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года и двукратным бронзовым призером чемпионата мира (2019). В общем зачете Кубка мира текущего сезона Непряева идет третьей. Большунов - трехкратный серебряный призер Олимпийских игр (2018), в его активе четыре серебряных награды чемпионата мира (2019).

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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