Непряева и Большунов вошли в состав сборной России на этап КМ по лыжным гонкам в Лахти

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в своем аккаунте в Instagram опубликовала в "сториз" состав национальной команды на этап Кубка мира, который состоится в финском Лахти.

Этап Кубка мира в Лахти пройдет с 29 февраля по 1 марта. В мужскую команду вошли лидер общего зачета Кубка мира Александр Большунов, а также Евгений Белов, Александр Бессмертных, Илья Семиков, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Андрей Собакарев.