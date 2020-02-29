Конькобежка Фаткулина завоевала бронзу чемпионата мира в спринтерском многоборье

Турнир проходит в течение двух дней, спортсмены по два раза выходят на дистанции 500 м и 1000 м. Победителем соревнований становится спортсмен, набравший наименьшую сумму баллов.

ТАСС, 29 февраля. Россиянка Ольга Фаткулина заняла третье место в зачете спринтерского многоборья на чемпионате мира по конькобежному спорту. Соревнования проходят в норвежском Хамаре.

Победу одержала японка Михо Такаги, в активе которой 148,870 балла. Второе место заняла ее соотечественница Нао Кодайра (150,150 балла), Фаткулина показала результат 150,430 балла. Россиянка Ангелина Голикова (150,695) заняла четвертое место, Дарья Качанова, снявшаяся с последней дистанции на 1000 м, завершила соревнования на предпоследней, 26-й строчке (113,880).

Фаткулиной 30 лет, она является серебряным призером Олимпийских игр 2014 года на дистанции 500 метров. Спортсменка стала двукратным бронзовым призером чемпионата мира в спринтерском многоборье, в ее активе золотая, две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств на отдельных дистанциях.

Чемпионат мира завершится в воскресенье.