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Футбол в России

Новиков: футболисты "Динамо" сделали все возможное для победы над "Спартаком"

Бело-голубые уступили со счетом 2:0
Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков заявил, что футболисты команды сделали все возможное. чтобы обыграть столичный "Спартак". Об этом специалист заявил на пресс-конференции.

В субботу "Спартак" в гостях обыграл "Динамо" со счетом 2:0 в матче 20-го тура чемпионата России.

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"Разочарованы результатом. Хотели дома при своих болельщиках одержать победу - не вышло, но наши игроки выложились на двести процентов и сделали все возможное, чтобы выиграть. Не могу упрекнуть их. Просто "Спартак" реализовал свои моменты, а мы - нет", - сказал Новиков.

"У нас в первом тайме три быстрых форварда проделали большой объем силовой и скоростной работы. Мы делали ставку на скорость с учетом медленных защитников "Спартака". Они действительно подустали, и мы планировали выпустить в этот момент Комличенко. Если бы Николай реализовал два своих шанса - вы бы сейчас говорили, что мы все сделали правильно, но у "Спартака" заходит мяч под штангу, а у нас от штанги отлетает", - добавил он.

"Спартак" опередил "Динамо" и с 25 очками поднялся на девятую строчку турнирной таблицы. Подопечные Кирилла Новикова идут в таблице десятыми, набрав 24 очка. В следующем туре "Спартак" примет 9 марта "Краснодар", "Динамо" 7 марта сыграет дома с "Тамбовом". 4 марта "Спартак" встретится с ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России.

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