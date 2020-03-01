"Оттава" победила "Детройт" в игре НХЛ. Анисимов сделал дубль и реализовал победный буллит

ТАСС, 1 марта. "Оттава" на своем льду в серии буллитов переиграла "Детройт" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Победный буллит забросил российский форвард Артем Анисимов. В основное время в составе "Оттавы" отличились Анисимов (34-я минута и 47-я минуты), Скотт Сабурин (42), у "Детройта" шайбы забросили Франс Нильсен (4), Дилан Ларкин (27), Сэм Ганье (48).

Анисимов провел на льду 18 минут 27 секунд, 10 раз попал в створ при показателе полезности "+1". Он был признан первой звездой матча. Всего в сезоне 31-летний игрок провел 48 встреч, в которых набрал 20 очков (15 голов + пять передач).

Российский защитник "Оттавы" Никита Зайцев провел на льду 21 минуту 52 секунды, один раз попал в створ и завершил матч с показателем полезности "0".

"Оттава" располагается на 15-м месте в Восточной конференции, в активе клуба 58 очков в 66 матчах. "Детройт" занимает 16-ю строчку в той же конференции, клуб набрал 35 очков в 67 играх. В следующем матче "Оттава" на выезде сыграет с "Питтсбургом" 4 марта, днем ранее "Детройт" примет "Колорадо".

В других матчах дня "Монреаль" дома победил "Каролину" (4:3 ОТ), "Нэшвилл" на своем льду уступил "Колорадо" (2:3), "Торонто" в родных стенах переиграл "Ванкувер" (4:2).