{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

"Оттава" победила "Детройт" в игре НХЛ. Анисимов сделал дубль и реализовал победный буллит

31-летний россиянин был признан первой звездой встречи
Артем Анисимов AP Photo/Paul Sancya
Описание
Артем Анисимов
© AP Photo/Paul Sancya

ТАСС, 1 марта. "Оттава" на своем льду в серии буллитов переиграла "Детройт" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Победный буллит забросил российский форвард Артем Анисимов. В основное время в составе "Оттавы" отличились Анисимов (34-я минута и 47-я минуты), Скотт Сабурин (42), у "Детройта" шайбы забросили Франс Нильсен (4), Дилан Ларкин (27), Сэм Ганье (48).

На эту тему
Передачи Кучерова и Сергачева помогли "Тампе" обыграть "Калгари" в матче НХЛ

Анисимов провел на льду 18 минут 27 секунд, 10 раз попал в створ при показателе полезности "+1". Он был признан первой звездой матча. Всего в сезоне 31-летний игрок провел 48 встреч, в которых набрал 20 очков (15 голов + пять передач).

Российский защитник "Оттавы" Никита Зайцев провел на льду 21 минуту 52 секунды, один раз попал в створ и завершил матч с показателем полезности "0".

"Оттава" располагается на 15-м месте в Восточной конференции, в активе клуба 58 очков в 66 матчах. "Детройт" занимает 16-ю строчку в той же конференции, клуб набрал 35 очков в 67 играх. В следующем матче "Оттава" на выезде сыграет с "Питтсбургом" 4 марта, днем ранее "Детройт" примет "Колорадо".

В других матчах дня "Монреаль" дома победил "Каролину" (4:3 ОТ), "Нэшвилл" на своем льду уступил "Колорадо" (2:3), "Торонто" в родных стенах переиграл "Ванкувер" (4:2).

Реклама на ТАСС
НХЛ
Шайба Гурьянова не спасла "Даллас" от поражения в матче НХЛ против "Сент-Луиса"
"Даллас" уступил "Сент-Луису" в серии буллитов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС