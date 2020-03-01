{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Россиянка Резцова стала второй в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону

Победила Елена Кручинкина из Белоруссии
Кристина Резцова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Кристина Резцова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 1 марта. Российская биатлонистка Кристина Резцова завоевала серебряную медаль в гонке преследования на чемпионате Европы. Соревнования завершились в Минске.

На эту тему
Сборная России заняла второе место в медальном зачете на чемпионате Европы по биатлону

Россиянка преодолела дистанцию 10 км, отстав от победительницы на 17,6 секунды и допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Лучшей стала представительница Белоруссии Елена Кручинкина (29.21,1; 0 промахов), третье место заняла шведка Элизабет Хёгберг (+35,1; 3).

Россиянка Ульяна Кайшева стала седьмой (+1.33,7; 1), Екатерина Глазырина заняла 14-е место (+2.38,1; 2), Виктория Сливко - 17-е (+3.09,1; 2), Валерия Васнецова - 22-е (+3.55,8; 3), Анастасия Поршнева - 28-е (+4.12,4; 5).

Ранее Резцова не выступила по решению тренерского штаба на чемпионате мира, который завершился 23 февраля в итальянском Антхольце. Она готовилась к мировому первенству в составе основной команды, но не приняла участие ни в одной из гонок турнира.

Для Резцовой эта медаль стала второй на турнире в Белорусии, она также завоевала серебро вместе с Викторией Сливко, Эдуардом Латыповым и Каримом Халили в смешанной эстафете. В общем зачете сборная России по итогам турнира стала второй, завоевав две золотые и две серебряные награды. Первое место заняла сборная Белоруссии (3-0-1), третье - команда Норвегии (1-2-3).

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Демченко: упорный труд и стратегия подготовки помогли саночнику Репилову добиться успеха
Россиянин стал первым в общем зачете Кубка мира, на чемпионате мира он выиграл две золотые медали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС