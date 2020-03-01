Россиянка Резцова стала второй в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону

Россиянка преодолела дистанцию 10 км, отстав от победительницы на 17,6 секунды и допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Лучшей стала представительница Белоруссии Елена Кручинкина (29.21,1; 0 промахов), третье место заняла шведка Элизабет Хёгберг (+35,1; 3).

Россиянка Ульяна Кайшева стала седьмой (+1.33,7; 1), Екатерина Глазырина заняла 14-е место (+2.38,1; 2), Виктория Сливко - 17-е (+3.09,1; 2), Валерия Васнецова - 22-е (+3.55,8; 3), Анастасия Поршнева - 28-е (+4.12,4; 5).

Ранее Резцова не выступила по решению тренерского штаба на чемпионате мира, который завершился 23 февраля в итальянском Антхольце. Она готовилась к мировому первенству в составе основной команды, но не приняла участие ни в одной из гонок турнира.

Для Резцовой эта медаль стала второй на турнире в Белорусии, она также завоевала серебро вместе с Викторией Сливко, Эдуардом Латыповым и Каримом Халили в смешанной эстафете. В общем зачете сборная России по итогам турнира стала второй, завоевав две золотые и две серебряные награды. Первое место заняла сборная Белоруссии (3-0-1), третье - команда Норвегии (1-2-3).