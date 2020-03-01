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Зимние олимпийские виды спорта

Российские саночники разделили победу с итальянцами в общем зачете КМ в эстафетах

В воскресенье россияне заняли третье место на заключительном этапе в Кёнигзее
Семен Павличенко EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL
Описание
Семен Павличенко
© EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

ТАСС, 1 марта. Сборная России по санному спорту разделила первое место с командой Италии в общем зачете Кубка мира в эстафетах. Сезон завершился в воскресенье в немецком Кёнигзее.

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На заключительном этапе российская команда в составе Виктории Демченко, Семена Павличенко и экипажа-двойки Владислав Южаков / Юрий Прохоров заняла третье место. Победу одержали немцы, показав время 2 минуты 42,209 секунды, второе место заняла команда США (+0,810). Россияне проиграли победителям 1,008 секунды. Единолично лидировавшие в общем зачете перед заключительным этапом итальянцы заняли последнее, 10-е место (+12,620).

По итогам шести этапов сборные России и Италии набрали по 431 очку. Подобное (равное количество очков у двух команд) произошло впервые в истории. Обе сборные получили за победу в Кубке мира по Хрустальному глобусу. Третье место заняла сборная Германии (415), которая является победителем эстафетного зачета прошлого сезона.

Сборная России впервые победила в эстафетном зачете, до этого россияне трижды становились вторыми и четыре раза занимали третье место. Эстафета входит в программу Кубка мира с сезона-2004/05.

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