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Футбол в России

Кокорин вошел в стартовый состав "Сочи" на матч РПЛ с "Арсеналом"

Футболист выйдет на поле в официальном матче впервые с октября 2018 года

СОЧИ, 1 марта. /ТАСС/. Нападающий Александр Кокорин вошел в стартовый состав "Сочи" на домашний матч 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против тульского "Арсенала". Об этом сообщает пресс-служба сочинского клуба.

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Матч "Сочи" - "Арсенал" состоится в воскресенье, начало - в 19:00 мск. Кокорин дебютировал в составе "Сочи" 17 февраля в товарищеском матче против московского "Динамо" (3:1) и забил два мяча. Матч с "Арсеналом" станет для футболиста первым официальным в составе "Сочи".

17 февраля "Сочи" объявил о переходе Кокорина. 21 января пресс-служба "Сочи" сообщила о достижении договоренности по переходу форварда на правах аренды, на следующий день генеральный директор "Зенита" Александр Медведев подтвердил ТАСС эту информацию, но агент и отчим игрока Кирилл Логинов заявил, что футболист не собирается уходить из петербургского клуба. До конца января нападающий находился на сборе с основным составом сине-бело-голубых, а в феврале продолжил подготовку к весенней части сезона-2019/20 в расположении "Зенита-2", который играет в третьем по силе дивизионе чемпионата России.

До перехода в "Зенит" форвард выступал за московское "Динамо" (2008-2015). Летом 2013 года он переходил в "Анжи", однако клуб из Махачкалы в то время поменял вектор развития, приняв решение расстаться с дорогостоящими футболистами. Не сыграв за команду из столицы Дагестана ни одного официального матча, через месяц он вернулся в столичный клуб.

За сборную России с 2011 по 2017 год Кокорин провел 48 матчей, забив 12 мячей. За это время в составе национальной команды он сыграл на чемпионате мира (2014) и двух чемпионатах Европы (2012, 2016). В сентябре 2013 года в матче отборочного турнира ЧМ-2014 против сборной Люксембурга нападающий отметился забитым мячом на 21-й секунде игры, став автором самого быстрого гола в истории национальной команды.

С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, а 17 сентября он вышел по УДО и позже подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона. 

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