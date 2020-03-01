Кокорин считает, что может попасть в сборную России, если будет показывать хорошую игру

СОЧИ, 1 марта. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Сочи" Александр Кокорин считает, что у него не будет проблем с вызовом в сборную России при условии хорошей игры в чемпионате. Таким мнением футболист поделился в эфире телеканала "Матч премьер" .

В воскресенье "Сочи" в домашнем матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги уступил тульскому "Арсеналу" со счетом 1:2. Для Кокорина этот матч стал дебютным в составе "Сочи", он отметился голом и был признан лучшим игроком матча.

"Смазанное возвращение, гол забил, эмоции переполняли, но считаю, что мы проиграли не по игре, не реализовали свои моменты и пропустили обидный мяч в конце из-за ошибки. Во втором тайме у нас было больше моментов, лучше контролировали мяч, но реализация нас подвела. Было мало времени, но потихоньку сыгрываемся, мне кажется, что не так все плохо", - сказал он.

17 февраля "Сочи" объявил о переходе Кокорина из "Зенита" на правах аренды. 28-летний игрок начал зимние сборы в составе петербургского клуба и не собирался покидать команду Сергея Семака. "Говоря про переход, все быстро утряслось, хочу в первую очередь поблагодарить руководство "Сочи", они быстро и профессионально подошли к вопросу и решили все за два дня. Я присоединился к команде, и уже была определенность, понимал, что три месяца буду работать здесь, когда подписал, понял, что моя история закончилась. Я не ставлю никакой планки по голам, в первую очередь хочу быть здоровым и помогать "Сочи" в каждой игре", - добавил он.

"Если я буду в оптимальной форме и забивать голы, а тренерский штаб сборной будет видеть, что я могу им помочь, думаю, что никаких проблем с этим не будет. Общения с [главным тренером сборной Станиславом] Черчесовым не было, думаю, что мне нужно было отойти от внимания журналистов и заниматься футболом, что я и сделал", - отметил Кокорин.

В следующем туре "Сочи" примет 8 марта екатеринбургский "Урал".

Карьера Кокорина

За сборную России с 2011 по 2017 год Кокорин провел 48 матчей, забив 12 мячей. За это время в составе национальной команды он сыграл на чемпионате мира (2014) и двух чемпионатах Европы (2012, 2016).

С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, а 17 сентября он вышел по УДО и позже подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона.