{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Кокорин считает, что может попасть в сборную России, если будет показывать хорошую игру

Форвард в воскресенье отметился голом в дебютной игре за "Сочи"
Александр Кокорин Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Александр Кокорин
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 1 марта. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Сочи" Александр Кокорин считает, что у него не будет проблем с вызовом в сборную России при условии хорошей игры в чемпионате. Таким мнением футболист поделился в эфире телеканала "Матч премьер".

На эту тему
Гол Кокорина не спас "Сочи" от поражения в матче с "Арсеналом" в РПЛ

В воскресенье "Сочи" в домашнем матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги уступил тульскому "Арсеналу" со счетом 1:2. Для Кокорина этот матч стал дебютным в составе "Сочи", он отметился голом и был признан лучшим игроком матча.

"Смазанное возвращение, гол забил, эмоции переполняли, но считаю, что мы проиграли не по игре, не реализовали свои моменты и пропустили обидный мяч в конце из-за ошибки. Во втором тайме у нас было больше моментов, лучше контролировали мяч, но реализация нас подвела. Было мало времени, но потихоньку сыгрываемся, мне кажется, что не так все плохо", - сказал он.

17 февраля "Сочи" объявил о переходе Кокорина из "Зенита" на правах аренды. 28-летний игрок начал зимние сборы в составе петербургского клуба и не собирался покидать команду Сергея Семака. "Говоря про переход, все быстро утряслось, хочу в первую очередь поблагодарить руководство "Сочи", они быстро и профессионально подошли к вопросу и решили все за два дня. Я присоединился к команде, и уже была определенность, понимал, что три месяца буду работать здесь, когда подписал, понял, что моя история закончилась. Я не ставлю никакой планки по голам, в первую очередь хочу быть здоровым и помогать "Сочи" в каждой игре", - добавил он.

"Если я буду в оптимальной форме и забивать голы, а тренерский штаб сборной будет видеть, что я могу им помочь, думаю, что никаких проблем с этим не будет. Общения с [главным тренером сборной Станиславом] Черчесовым не было, думаю, что мне нужно было отойти от внимания журналистов и заниматься футболом, что я и сделал", - отметил Кокорин.

В следующем туре "Сочи" примет 8 марта екатеринбургский "Урал".

Карьера Кокорина

За сборную России с 2011 по 2017 год Кокорин провел 48 матчей, забив 12 мячей. За это время в составе национальной команды он сыграл на чемпионате мира (2014) и двух чемпионатах Европы (2012, 2016).

С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, а 17 сентября он вышел по УДО и позже подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Футболист "Сочи" Рами заявил, что не знает сроков своего возвращения на поле
Чемпион мира в составе сборной Франции имеет проблемы с коленом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС