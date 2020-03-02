У всех участников слушаний дела российских биатлонисток в CAS отобрали мобильные телефоны

ЛОЗАННА /Швейцария/, 2 марта. /ТАСС/. Мобильные телефоны забрали в понедельник у всех участников слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) дела российских биатлонисток, ранее такие меры никогда не предпринимались. Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к процессу.

Собеседник агентства отметил также, что проход журналистов в зал заседания был ограничен. "Это объяснили мерами предосторожности из-за коронавируса", - добавил источник.

Ранее в ходе слушаний адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной Алексей Панич заявил, что представленные МОК заключения британских и российских экспертов относительно подписей на всех аффидевитах Григория Родченкова - ключевых доказательствах по делу биатлонисток - являются подделкой.

В понедельник CAS начал рассмотрение апелляции Зайцевой, Романовой и Вилухиной, которые более двух лет назад оспорили санкции со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).