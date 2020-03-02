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Финалы футбольных еврокубков

Гендиректор "Рубина": Казань на один день станет футбольной столицей Европы в 2023 году

В понедельник на исполкоме УЕФА было объявлено о том, что Казань примет матч за Суперкубок

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Казань, которая в 2023 году примет матч за Суперкубок УЕФА, на один день станет футбольной столицей Европы. Такое мнение высказал генеральный директор казанского "Рубина" Рустем Сайманов, чей комментарий ТАСС предоставили в пресс-службе клуба.

В понедельник на исполкоме Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) было объявлено о том, что Казань примет матч за Суперкубок в 2023 году. Матч за этот трофей впервые пройдет на территории России.

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Матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет в Казани

"Мы уже отмечали, что Суперкубок УЕФА для Казани сравним с матчами чемпионата мира по своему эффекту - экономическому, имиджевому и так далее. Приедет как минимум лучший клуб Европы, а возможно мы увидим матч двух супертоповых клубов, как это было последние несколько розыгрышей Суперкубка, - сказал Сайманов. - Для города и республики - это отличная реклама. Казань как минимум на один день будет в центре внимания всей футбольной Европы, конечно, это здорово".

"Учитывая огромный опыт нашего города в проведении крупных спортивных мероприятий, уверен, что все пройдет по высшему разряду, будет праздник для болельщиков, для всех нас", - добавил он.

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет на стадионе "Ак барс банк арена". Стадион в Казани был открыт в 2013 году, его вместимость составляет 45 379 зрителей. На арене прошли церемонии открытия и закрытия летней Универсиады 2013 года, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, а также футбольные матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года.

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Финалы футбольных еврокубков
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