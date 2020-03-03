World Athletics: встреча Ласицкене, Сидоровой и Шубенкова с Коу получилась дружественной

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Встреча трехкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене, чемпионки мира в прыжках с шестом Анжелики Сидоровой и чемпиона мира в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова в штаб-квартире Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в Монако с руководством организации, в том числе ее президентом Себастьяном Коу, получилась дружественной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе World Athletics.

Атлеты входят в комиссию спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом, впоследствии отстранение неоднократно продлевалось. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.

"Три российских легкоатлета посетили штаб-квартиру World Athletics в Монако в понедельник и встретились с президентом Себастьяном Коу, а также с исполнительным директором Джоном Риджеоном. Они объяснили свою позицию, и мы рассказали о том пути, которому следуем. Спортсмены представили письмо в совет World Athletics, заседание которого пройдет на следующей неделе. Встреча была очень дружественной", - сообщили в пресс-службе.

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit 21 ноября 2019 года временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников организации за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования. Организация потребовала от ВФЛА ответ на обвинения. Позднее в этом же месяце World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам на участие в международных соревнованиях, а также пригрозила ВФЛА исключением из организации. В понедельник новый президент ВФЛА Евгений Юрченко сообщил, что федерация отправила письмо в World Athletics, в котором признала свою вину по делу Лысенко.