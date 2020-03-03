Стал известен состав всех групп футбольной Лиги наций сезона-2020/21

Россияне попали в третью группу лиги В вместе с командами Сербии, Турции и Венгрии. Со сборной Турции российская команда играла в прошлом розыгрыше турнира, с сербами сборная России проведет 6 июня товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату Европы - 2020. Первую группу лиги В составили сборные Норвегии, Северной Ирландии, Румынии и Австрии, вторую - сборные Чехии, Шотландии, Словакии и Израиля, четвертую - сборные Финляндии, Ирландии, Болгарии и Уэльса.

В группе 1 лиги А сыграют сборные Польши, Боснии и Герцеговины, Италии и Нидерландов, в группе 2 - сборные Исландии, Дании, Бельгии и Англии, в группе 4 - команды Германии, Украины, Испании и Швейцарии.

АМСТЕРДАМ, 3 марта. /ТАСС/. Действующий чемпион мира по футболу сборная Франции сыграет в группе 3 дивизиона А Лиги наций сезона-2020/21 с финалистом чемпионата мира командой Хорватии, действующим чемпионом Европы командой Португалии и сборной Швеции. Жеребьевка прошла во вторник в Амстердаме.

В группе 1 лиги С встретятся сборные Азербайджана, Люксембурга, Кипра и Черногории, в группе 2 - команды Армении, Эстонии, Северной Македонии и Грузии, в группе 3 - команды Молдавии, Словении, Косова и Греции, в группе 4 - сборные Казахстана, Литвы, Белоруссии и Албании.

Лига D состоит из двух групп: в первой сыграют команды Мальты, Андорры, Латвии и Фарерских Островов, во второй - сборные Сан-Марино, Лихтенштейна и Гибралтара.

Формат турнира

Матчи пройдут с сентября по ноябрь 2020 года. Первый тур - 3-5 сентября, второй тур - 6-8 сентября, третий тур - 8-10 октября, четвертый тур - 11-13 октября, пятый тур - 12-14 ноября, шестой тур - 15-17 ноября.

В предстоящем сезоне участники Лиги наций разыграют две путевки на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в ноябре - декабре 2022 года. Право сыграть в стыковых матчах за выход на мировое первенство получат два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга турнира).

В Лиге наций-2020/21 сборные 55 ассоциаций распределены по лигам в соответствии с рейтингом УЕФА для сборных: команды, занимающие места с 1-го по 16-е, попали в лигу А (самые сильные команды Европы), с 17-го по 32-е - в лигу В, с 33-го по 48-е - в лигу С, с 49-го по 55-е - в лигу D (самые слабые). Целью этого турнира является замена товарищеских матчей сборных на официальные игры с равными по силе соперниками. Сборная России в сезоне-2018/19 выступала в одной группе с командами Швеции и Турции, заняла второе место и не сумела завоевать право на повышение в классе.