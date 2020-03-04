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НХЛ

"Бостон" обыграл "Тампу" в матче лидеров Восточной конференции НХЛ

Никита Кучеров и Михаил Сергачев очков не набрали
Здено Хара и Никита Кучеров AP Photo/Chris O'Meara
Описание
Здено Хара и Никита Кучеров
© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 4 марта. "Бостон" на выезде победил "Тампу" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей шайбы забросили Брэд Маршанд (20-я минута) и Джейк Дебраск (31). У проигравших отличился Митчелл Стивенс (38).

Российские хоккеисты "Тампы" Никита Кучеров и Михаил Сергачев очков не набрали. Голкипер Андрей Василевский отразил 33 из 35 бросков и был признан второй звездой матча.

"Бостон" упрочил лидерство в общей таблице чемпионата, набрав 96 очков в 67 матчах. "Тампа" идет на втором месте в Восточной конференции с 87 очками после 66 игр.

В другом матче игрового дня "Монреаль" на выезде обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 6:2, в составе хозяев российский вратарь Семен Варламов сменил Томаса Грайсса по окончании первого периода, после того, как немецкий голкипер пропустил три шайбы. В одном из эпизодов нападающий "Монреаля" Арттури Лехконен коньком рассек лицо защитнику "Айлендерс" Джонни Бойчаку.

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Павел Бучневич сделал результативную передачу в матче против лидера Западной конференции "Сент-Луиса", его команда проиграла дома со счетом 1:3 в юбилейной, 6500-й игре клуба в НХЛ. "Виннипег" на своем льду победил "Баффало" - 3:1, "Миннесота" с тем же счетом оказалась сильнее "Нэшвилла".

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