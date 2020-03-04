"Бостон" обыграл "Тампу" в матче лидеров Восточной конференции НХЛ

ТАСС, 4 марта. "Бостон" на выезде победил "Тампу" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Четыре очка Малкина помогли "Питтсбургу" прервать серию из шести поражений в НХЛ

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В составе победителей шайбы забросили Брэд Маршанд (20-я минута) и Джейк Дебраск (31). У проигравших отличился Митчелл Стивенс (38).

Российские хоккеисты "Тампы" Никита Кучеров и Михаил Сергачев очков не набрали. Голкипер Андрей Василевский отразил 33 из 35 бросков и был признан второй звездой матча.

"Бостон" упрочил лидерство в общей таблице чемпионата, набрав 96 очков в 67 матчах. "Тампа" идет на втором месте в Восточной конференции с 87 очками после 66 игр.