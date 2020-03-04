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НХЛ

Четыре очка Малкина помогли "Питтсбургу" прервать серию из шести поражений в НХЛ

Россиянин остается самым результативным игроком своей команды в текущем сезоне
Евгений Малкин и Никита Зайцев AP Photo/Keith Srakocic
Описание
Евгений Малкин и Никита Зайцев
© AP Photo/Keith Srakocic

ТАСС, 4 марта. "Питтсбург" обыграл "Оттаву" со счетом 7:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский форвард хозяев Евгений Малкин сделал четыре результативные передачи.

В составе победителей шайбы забросили Джон Марино (1-я минута), Конор Шири (2), Брайан Раст (20, 54, 58), Сидни Кросби (38) и Джейсон Закер (41). У проигравших отличились Джейс Гаврилюк (17), Брэди Ткачук (42) и Коннор Браун (52).

На счету 33-летнего Малкина 67 (21+46) очков в 51 матче текущего сезона, он является лучшим бомбардиром команды. В начале матча Малкин травмировал российского форварда "Оттавы" Артема Анисимова, Малкин случайно налетел на него после силового приема одного из игроков соперника.

Российский защитник "Оттавы" Никита Зайцев отметился результативной передачей.

"Питтсбург" прервал серию из шести поражений, команда идет на третьем месте в таблице Столичного дивизиона с 82 очками в 65 матчах. "Оттава" занимает предпоследнее, седьмое место в Атлантическом дивизионе с 58 очками в 67 встречах.

 

Теги
Малкин, Евгений Владимирович
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