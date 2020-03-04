Фазель: чемпионат мира из-за коронавируса может пройти без игроков НХЛ

В связи с угрозой коронавируса швейцарское правительство запретило проводить публичные мероприятия, в том числе спортивные, с аудиторией более 1000 человек, запрет введен до 15 марта. Турнир запланирован в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая. Ранее Фазель сообщил ТАСС, что турнир будет отменен, только если решение об этом примет правительство.

"Через две недели швейцарское правительство решит, можно ли играть со зрителями. Нам нужно подождать до 15 марта, после чего у нас будет совет IIHF, на котором мы обсудим, что будет с чемпионатом мира, - сказал Фазель. - Может случиться так, что две или три сборные не смогут приехать. Может быть такое, что не разрешат участвовать игрокам из НХЛ: ситуация очень тяжелая, но наша цель - провести турнир".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.