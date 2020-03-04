Семак призвал уважать и чтить традиции после конфликта между болельщиками в Грозном

"Нужно уважать и чтить традиции. Что касается наших болельщиков - это их привычное состояние, наверное, они не все поняли. Надо искать некий компромисс, я понимаю, что здесь это воспринимается так, как это было воспринято болельщиками. Любые конфликты нужно мирно решать", - сказал Семак, отвечая на вопросы журналистов после матча.

"Зенит" одержал победу в дополнительное время со счетом 2:1. В конце основного времени игра была приостановлена на пару минут после того, как болельщики хозяев попытались прорваться на сектор фанатов гостей, но были остановлены сотрудниками правоохранительных органов. Причиной конфликта стало то что, на гостевой трибуне "Зенита" отдельные фанаты оголили торс, что было воспринято как акт неуважения принимающей стороной.