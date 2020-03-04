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Тедеско: поведение Гончаренко после матча со "Спартаком" связано с эмоциями

После игры Кубка России главный тренер ЦСКА отмахнулся от Тедеско, который подал ему руку
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско объяснил поведение тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, который не подал немцу руку после матча 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу, эмоциями. Об этом он рассказал на послематчевой пресс-конференции.

"Спартак" дома обыграл ЦСКА со счетом 3:2 в дополнительное время. Сразу после игры Гончаренко отмахнулся от Тедеско, который подал ему руку.

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"Нет проблем, игра была эмоциональной, все может произойти", - сказал Тедеско.

По словам тренера, болельщики обеих команд должны были получить огромное удовольствие от игры. "Мы забили два гола, могли забить и третий, после чего подарили два голевых момента сопернику. Второй гол пропустили, так как наша команда не такая опытная. Мы выбили мяч в центр вместо того, чтобы выбить его на фланг, и ЦСКА был первым на подборе", - подчеркнул Тедеско.

"Спартак" делал ставку на контратаки, учитывая проблемы, которые возникали при этом у ЦСКА, отметил тренер красно-белых. "Мы видели, что у соперника были проблемы с контратаками, делали на это ставку. ЦСКА, как вы видели, старался атаковать больше правым флангом, поэтому у [Игоря] Кутепова было самое большое количество касаний мяча. У нас с соперником были одинаковые схемы, при таком футболе не просто найти зоны, и игра свелась к тому, что обе команды нейтрализовали друг друга - много борьбы, длинных передач. Что касается самоотдачи, то команда себя прекрасно показала, и исход матча не был известен до последней минуты: могли и выиграть, и проиграть", - отметил он.

В полуфинальном матче Кубка России "Спартак" сыграет с "Зенитом", который ранее в среду на выезде в дополнительное время победил грозненский "Ахмат" (2:1). Полуфинальные матчи пройдут 23 апреля.

Теги
Российский футболГончаренко, Виктор МихайловичТедеско, Доменико
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