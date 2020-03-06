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Футбол в России

Гендиректор "Локомотива": Семин зимой отказался от покупки восьми футболистов

Василий Кикнадзе сообщил, что в последний день трансферного окна клубу отказали в покупке камерунского нападающего Кристиана Бассогога

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Главному тренеру московского "Локомотива" Юрию Семину был предложен список из восьми футболистов, которых клуб мог купить в зимнее трансферное окно, однако специалист отказался от их приобретения. Об этом журналистам сообщил генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе после подписания долгосрочного партнерского соглашения с производителем спортивной экипировки Adidas.

Ранее издание Betting Insider сообщило, что "Локомотив" намерен приобрести чешского нападающего английского "Бёрнли" Матея Выдру, сенегальского форварда английского "Эвертона" Умара Ньясса, а также израильского полузащитника китайского "Гуанчжоу Фули" Эрана Захави.

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"Появившаяся информация в СМИ о том, что нами был предложен список из восьми кандидатур, куда, в частности, входили Умар Ньясс, Матей Выдра и Эран Захави, соответствует действительности. Эти футболисты могли бы усилить команду. Трансфер Захави - это в десятку было бы попадание", - сказал Кикнадзе.

"Но роль главного тренера высока, ни одно трансферное решение без него не принимается и, хочу подчеркнуть, не принималось. Главный тренер [Юрий Семин] сказал, что из этого списка никто не нужен и попросил взять других футболистов, он сказал, что эти ребята команду не усилят, он не знает, как их встраивать в игру. Он просил не экспериментировать, и я это решение уважаю", - добавил функционер.

Кикнадзе сообщил, что в последний день трансферного окна 21 февраля клубу отказали в покупке камерунского нападающего китайского "Хэнань Цзянье" Кристиана Бассогога. "Наши усилия по трансферам, к сожалению, закончились безуспешно. Усилия Юрия Павловича через свои каналы также не увенчались успехом. Мы получили письмо от китайского клуба, что трансфера Бассогога не будет, это произошло в последний день трансферного окна", - заключил генеральный директор "Локомотива".

Ньясс выступал за "Локомотив" в 2014 и 2015 годах, а в 2016-м перешел в "Эвертон". В составе железнодорожников сенегалец провел 27 матчей и забил 12 голов и стал обладателем Кубка России в 2015 году.

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