Совет директоров "Локомотива" представит 2-3 кандидатов вместе с Семиным на пост тренера

"По уставу решение о главном тренере принимает не генеральный директор, а совет директоров, который, я думаю, будет заседать не раньше середины-конца апреля, - сказал Кикнадзе. - Будет понятно, что мы сделали и не сделали в этом году, куда мы вышли. У меня будет своя позиция, совет директоров будет предлагать позицию по нынешнему главному тренеру, а также другие две-три кандидатуры, по-другому не бывает, это нормальная практика".

"Это решение совета директоров, я не уполномочен что-то заявлять от его лица", - добавил Кикнадзе, отвечая на вопрос о продлении контракта с Семиным.

Семин возглавлял "Локомотив" с 1992 по 2005 год и с 2009 по 2010 год, потом снова вернулся на пост главного тренера в 2016 году. Под его руководством "Локомотив" трижды становился чемпионом России (2002, 2004, 2018), четырежды выигрывал серебряные медали (1995, 1999, 2000, 2001) и дважды - бронзовые (1994, 1998). Также команда с ним во главе шесть раз становилась обладателем Кубка России (1996, 1997, 2000, 2001, 2017, 2019) и два раза - победителем Суперкубка России (2003, 2005). В 2007 году он был президентом "Локомотива".