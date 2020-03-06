Бестемьянова: фигуристка Валиева по манере катания напоминает чемпионку мира Костнер

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева, установившая рекорд юниорских чемпионатов мира в короткой программме, по манере и стилю катания похожа на чемпионку мира 2012 года и бронзового призера Олимпиады в Сочи итальянку Каролину Костнер. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова.

В пятницу девушки представили короткие программы на юниорском чемпионате мира в Таллине. 13-летняя Валиева, для которой нынешний сезон стал дебютным на международном уровне, набрала за свой прокат 74,92 балла, что является лучшим результатом юниорских чемпионатов мира в короткой программе.

"Она каталась замечательно, классно. Просто так такие оценки не ставят. Думаю, что ее пока рано сравнивать с кем-либо. Но по стилю и манере она могла бы приблизиться к Каролине Костнер", - сказала Бестемьянова.

Предыдущей рекордсменкой в короткой программе на юниорском чемпионате мира была россиянка Анна Щербакова, которая набрала 72,86 балла на турнире в прошлом году. Мировой рекордсменкой же среди юниоров является россиянка Алена Косторная, с этого сезона выступающая на взрослом уровне (76,32).

Произвольную программу девушки представят в субботу.