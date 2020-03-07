Все только начинается. "Спартак" отыграл три шайбы и победил "Динамо" в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак" дома со счетом 5:4 обыграл в овертайме столичное "Динамо" в третьем матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на домашней арене красно-белых в присутствии 10737 зрителей. Серия между "Динамо" и "Спартаком" была самой ожидаемой и непредсказуемой для большинства болельщиков. Но после матчей на "ВТБ-Арене" динамовцы повели в противостоянии со счетом 2-0. И если первая игра осталась за бело-голубыми целиком и полностью, то во второй встрече спартковцы сами упустили успех из своих рук.

Ведя счете и переигрывая соперника на протяжении большей части встречи, красно-белые в последние четыре минуты пропустили две шайбы подряд и уступили со счетом 3:4. После той игры главный тренер "Спартака" Олег Знарок отметил, что, несмотря на неудачу, остался доволен игрой команды. Он не произвел ни одного изменения в составе на третий матч, за исключением запасного вратаря. Сменщиком Юлиуса Гудачека был заявлен Никита Беспалов. Тренер "Динамо" Владимир Крикунов решил заменить хорошо игравшего вратаря Александра Еременко на Ивана Бочарова, а вместо Тему Пулккинена появился Микс Индрашис. "Думали, что Ваня сегодня на свежести сыграет хорошо, что Индрашис тоже посвежее, поставили его", - пояснил после игры наставник бело-голубых. "Спартак" вернулся в серию После первых пяти минут встречи казалось, что "Спартак" не оправился от нокдауна во втором матче. Гости забросили три шайбы усилиями Игоря Полыгалова, Кирилла Лямина и Ивана Муранова, для которого гол стал первым в сезоне. После второй шайбы Знарок во второй раз в серии заменил Гудачека, впервые в нынешнем плей-офф на лед вышел Беспалов. А после третьего гола главный тренер "Спартака" взял тайм-аут. После него игра красно-белых преобразилась, а динамовцы успокоились и стали действовать на удержание счета. Через две минуты Илья Зубов сократил разрыв в счете из-за ошибки Бочарова, который выронил шайбу из ловушки после несильного броска Александра Никишина и позволил форварду "Спартака" добить ее в ворота. Вратарь "Динамо" заметно нервничал и даже несложные броски отбивал неуверенно и перед собой, давая игрокам "Спартака" шансы на добивание. Хозяева не воспользовались несколькими такими возможностями, но за шесть секунд до конца второго периода после затяжной атаки Артем Федоров отыграл вторую шайбу. В начале третьей двадцатиминутки Александр Хохлачев сравнял счет, но уже через минуту Михал Чайковски после хорошей комбинации снова вывел "Динамо" вперед.

До конца второй двадцатиминутки бело-голубые не реализовали несколько хороших моментов и не смогли увеличить преимущество в счете. В третьем периоде "Динамо" прижалось к своим воротам и практически не владело шайбой, хозяева перебросали соперника 17:4. "Начали хорошо, хорошо сыграли на контратаках, нас подзагубил счет 3:0, успокоились, хотя говорили ребятам, что еще всю игру играть. К сожалению, видимо, плохо мы им объяснили, в третьем периоде "Спартак" играл хорошо, мы решили сохранять этот счет", - отметил Крикунов на послематчевой пресс-конференции. Менее чем за три минуты до конца спартаковцы реализовали численное преимущество, Патрик Херсли подправил шайбу в ворота после броска Андрея Кутейкина от синей линии. До этого Знарок менял вратаря на шестого полевого игрока, но реализовать двойное численное преимущество игрокам "Спартака" не удалось. Отличились они уже в формате "пять на четыре". За 14 секунд до окончания основного времени защитник красно-белых Дамир Мусин, не находясь под давлением, выбросил шайбу за пределы площадки и был наказан двумя минутами штрафа. Все только начинается Реализовать большинство динамовцы не сумели, после чего Бочаров дважды спасал свою команду от поражения. В одном из моментов спартаковцы так увлеклись позиционной атакой, что оказались на льду вшестером, за что были наказаны. "Динамо" второй раз за овертайм не реализовало большинство. Менее чем за пять минут до окончания первого овертайма "Спартак" наказал соперника за расточительность, после хорошей комбинации победную шайбу забросил Михаил Котляревский. При этом автор гола едва не нарушил правила - в эпизоде, предшествовавшем взятию ворот, он раньше времени выскочил на лед. Игрок вовремя вернулся на скамейку, иначе "Спартак" снова был бы наказан за неправильную смену. Арбитры решили просмотреть эпизод на предмет сдвига ворот перед голом, но нарушения не усмотрели. "Сначала просто ничего не понял, не поверил, а потом уже дошло, что произошло. Порадовался, теперь пора готовиться к следующему матчу. Во время видеопросмотра не волновался, там вроде не сдвигал ворота вратарь, был уверен в голе", - отметил Котляревский после матча.